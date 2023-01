Dos hermanas de 8 y 10 años lograron escapar de un vehículo que cayó en un lago en Michigan

Una verdadera tragedia sucedió el pasado domingo por la mañana cerca del lago Macatawa en Michigan, Estados Unidos. Según informaron las autoridades del Condado de Ottawa, dos niñas de apenas 8 y 10 años lograron sobrevivir a un terrible accidente automovilístico. Los oficiales revelaron que todo indica a que el padre de las dos hermanas iba manejando cuando perdió el control del vehículo, el cual terminó sumergido en el helado lago. Según se dio a conocer, los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa sacaron el cuerpo de John Dower, residente de Otsego, de un Nissan Rogue, el cual se encontraba en el fondo del Macatawa. Afortunadamente, sus hijas lograron salir del automóvil y nadar hasta la orilla para después ser rescatadas por un joven que vive cerca del lugar de los hechos.

¿Cómo lograron sobrevivir las hermanas?

Las niñas, de 8 y 10 años, se encontraban dentro del vehículo cuando sucedió el terrible accidente que acabó con la vida de su padre, John Dower, quien iba al volante. De acuerdo con la información proporcionada por el teniente Eric Westveer de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, las niñas lograron salir del auto que se estaba hundiendo y nadaron hasta la orilla donde pasaron varias horas solas antes de ser encontradas. De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, el accidente sucedió el domingo por la madrugada, por lo que las hermanas pasaron varias horas bajo las temperaturas heladas. Las autoridades locales explicaron que las niñas lograron escapar del coche por la parte trasera y tras varias horas congelándose mientras esperaban la luz del día cuando vieron encendidas las luces de un árbol de Navidad en una de las casas cerca del lugar de los hechos. Cuando aparecieron en la puerta de MacLeod, el propietario de la casa, las hermanas todavía llevaban la ropa mojada y estaban descalzas ya que habían perdido sus zapatos a la hora de huir del vehículo.

La investigación de las autoridades

Los oficiales revelaron que las hermanas fueron llevadas al hospital donde todavía permanecen bajo observación y ha comenzado su tratamiento por exposición al frío ya que muy probablemente se tuvieron que enfrentar a temperaturas de menos 30 grados centígrados. Hasta el momento, los investigadores todavía no tienen muy claro cómo las pequeñas lograron escapar del vehículo: “Tuvieron muy mala noche. Hoy tampoco es un buen día para ellas y probablemente no lo serán por un tiempo. Perdieron a su padre anoche, eso es difícil a cualquier edad. Dijeron que se habían quedado dormidas y despertaron con el sonido del choque al caer en al agua. Además, explicaron que la compuerta trasera se abrió. Lo que no sabemos todavía es cómo se abrió la escotilla trasera porque no tiene ninguna palanca como la de las puertas laterales. Pero dijeron que la cajuela se abrió y pudieron salir gateando y luego nadaron hasta la orilla. Estaban empapadas y la temperatura era de menos 30 grados centígrados. Uno de los comentarios que le hicieron a uno de los oficiales fue que en un programa de televisión aprendieron que si se acurrucan juntas, pueden usar el calor corporal de la otra persona para mantenerse calientes.”, explicó en un comunicado el teniente Eric Westveer. Las autoridades confirmaron que el padre de las niñas perdió la vida al localizarlo dentro del vehículo hundido en el lago Macatawa y hasta el momento todo parece indicar que se trató de un accidente, sin embargo, se sigue llevando a cabo una investigación para determinar las causas: “Creemos que el padre se desorientó, no se familiarizó con la zona, lo que terminó con él cayendo al agua solo por la forma en la que está construido el camino en esa zona”, explicó Westveer.