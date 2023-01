El largo camino de recuperación que le espera a Damar Hamlin

Hace un par de semanas, se vivieron momento de mucha tensión durante el encuentro del Monday Night Football entre los Cincinnati Bengals y los Buffalo Bills, pues en medio del emocionante partido a tan solo días de los playoffs, el safety de los Bills, Damar Hamlin, de apenas 24 años, se desplomó en el campo tras una fuerte tacleada por parte de uno de los jugadores del equipo contrario. Según informó la NFL, el número 3 de Buffalo fue resucitado en medio del campo después de que el impacto le provocara un paro cardíaco. Gracias a la ayuda del equipo médico del estadio, Hamlin pudo ser trasladado al hospital, donde se encontró por poco más de una semana en cuidado intensivos. Los doctores de Damar informaron que durante su estadía en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnatti, el safety que había tenido una resucitación y una desfibrilación y había sufrido daño pulmonar, afortunadamente, el jugador de los Bills ya fue dado de alta del hospital y ahora se enfrenta a un largo camino hacia la recuperación.

¿Cómo ha sido la rehabilitación de Damar?

A pesar de que Hamlin ya se encuentra en casa y en varias ocasiones ha visitado a sus compañeros en las instalaciones de los Buffalo Bills, todavía le queda un largo camino por recorrer para lograr recuperarse por completo del trágico incidente que sufrió el pasado 2 de enero. El joven de apenas 24 años pasó más de una semana en el hospital en estado crítico, pero de acuerdo con la información que proporcionaron sus familiares, parece que con una correcta rehabilitación, Damar podrá sanar por completo pues ha mostrado un progreso muy alentador. El jueves por la noche, el representante de Hamlin, Jordon Rooney, dio algunos detalles a The Associated Press de cómo ha sido el proceso de recuperación del jugador de los Bills: “Damar todavía necesita oxígeno y se le hace un control cardíaco regular para asegurarse de que no haya contratiempo o efectos posteriores. Aunque puede visitar las instalaciones del equipo, Damar no está en condiciones de viajar con frecuencia y requiere de descanso adicional para ayuda a que su cuerpo sane”.

Las visitas de Damar a los Buffalo Bills

Fue el pasado sábado que Hamlin visitó por primera vez a sus compañeros de equipo. A través de su cuenta de Twitter, los Bills dieron a conocer que el joven de 24 años estuvo un rato con todo su equipo previo al partido de la ronda de comodines ante los Dolphins de Miami, sin embargo, no asistió al estadio al día siguiente al encuentro. Desde ese entonces se ha revelado que Damar ha ido constantemente a las instalaciones de Buffalo y fue el pasado miércoles que Sean McDermott, el coach de los Bills dio más detalles de las visitas del safety: “Damar ha estado viniendo casi diario, son buenas noticias. Mientras sigue mejorando, eso ayuda. Esa experiencia la llevaremos con nosotros. Es un desafío, pero también salieron muchas cosas positivas de ello. Es una interacción limitada en general. Empezó ayer a comenzar con una rutina y a reaclimatarse. Va dando pequeños pasos. No participa en reuniones. Está probando las aguas para iniciar el camino de regresar a ser él mismo”, dijo el coach de Buffalo durante una rueda de prensa.