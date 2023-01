Elon Musk batió el récord de la mayor pérdida monetaria personal en la historia

Sin duda alguna, este no ha sido el año de Elon Musk. Desde que finalizó la adquisición de la red social Twitter, el pasado mes de octubre, todo parece marchar cuesta abajo para el empresario sudafricano, y es que desde su llegada a la oficinas de la red social, el magnate tomó varias decisiones que lo colocaron el ojo del huracán. Como primera acción siendo el nuevo CEO de la popular red social, Musk decidió despedir a casi todos los altos ejecutivos, además, dio a conocer que ya no existiría el home office a menos de que él lo autorice e impuso un radical ultimátum en el cual se explicaba que los empleados deben ya sea comprometerse a un trabajo extremadamente duro o abandonar la empresa. Sus primeras decisiones como Chief Twit resultaron en varias renuncias por parte de los empleados y en una encuesta que él mismo lanzó a través de su perfil personal, se dio a conocer que más del 57.5% de los usuarios de la plataforma digital no quieren que continue siendo el CEO de Twitter. Tras sus virales acciones, Elon admitió que ha tenido varios errores desde su llegada a la red social, sin embargo, recalcó que todo es parte del proceso. En medio de la polémica, otro revés golpeó al sudafricano, pues recientemente batió un récord Guinness, que, sinceramente, nadie hubiera querido ganar. A través de un comunicado, Guinness World Record dio a conocer que el empresario que es dueño de empresas como Tesla y SpaceX rompió el récord de más de 20 años de la mayor pérdida de fortuna personal en la historia.

¿Cuánto dinero perdió Elon Musk?

De acuerdo con las cifras proporcionadas por Forbes, Musk ha perdido aproximadamente $182 mil millones de dólares (aproximadamente $3,429,860,980,000 pesos mexicanos) desde noviembre del 2021, sin embargo, Forbes estimó que el número exacto podría alcanzar los $200 mil millones de dólares (aproximadamente $$3,769,418,000,000 pesos mexicanos). De acuerdo con la información proporcionada por el medio estadounidense, estás exponenciales pérdidas están principalmente ocasionadas por el rendimiento de las acciones de Tesla, las cuales han caído en picada de $320 mil millones de dólares (aproximadamente $6,031,814,400,000 pesos mexicanos) en 2021 a $138 mil millones de dólares (aproximadamente $2,601,219,960,000 pesos mexicanos) a principios del 2023. Además, según informó Forbes, la compra de Twitter por $44 mil millones de dólares (aproximadamente $829,765,200,000 pesos mexicanos) en abril del 2022 aceleró la masiva disminución en el patrimonio del magnate sudafricano.

A través de un comunicado oficial, Guinness World Records explicó que a menudo la fortuna de los multimillonarios cambia de forma radical, pero están seguros que Elon podrá recuperar los perdido en poco tiempo: “A medida que Elon Musk continúa construyendo su propio conglomerado tecnológico, no nos sorprenderá verlo recuperarse también en algún momento en el futuro. A medida que la valoración del mercado de estas inversiones fluctúa, también lo hace la riqueza aparente de su propietario”, se lee en la publicación del registro de récords. A pesar de las multimillonarias pérdidas que ha sufrido en su patrimonio el dueño de Tesla y SpaceX, Musk sigue ubicado en la segunda posición en la lista de los hombres más adinerados del planeta, detrás de Bernard Arnault, el jefe de el grupo de marcas de lujo LVHM.

Elon Musk anticipa próximos avances en el microchip con el que busca trabajar en las enfermedades neurológicas

¿A quién pertenecía el récord que batió Musk?

De acuerdo con Guinness World Records, el récord anterior lo había establecido el inversionista tecnológico Masayoshi Son en el 2000 después de que su patrimonio disminuyera de $78 mil millones de dólares (aproximadamente $1,470,148,680,000 pesos mexicanos) a $19,4 mil millones de dólares (aproximadamente $365,693,880,000 pesos mexicanos). Guinness dio a conocer que al igual que la mayoría de los multimillonarios, Masayoshi logró recuperar su fortuna tras adquirir varias empresas de tecnología en Estados Unidos y Reino Unido.