La petición de la nueva Miss Universo

Luego de una emocionante competencia en donde vimos a 83 concursantes de distintos países del mundo, Miss Universo ha coronado a una nueva reina de belleza. Se trata de Miss Estados Unidos, R´bonney Gabriel, quien logró llevarse la corona al destacar en cada una de las pruebas que presentó. La representante norteamericana de 28 años se convirtió apenas el año pasado en la primera filipino-estadounidense en ganar Miss USA y ahora ha hecho historia para su país al coronarse como Miss Universo por delante de Amanda Dudamen de Venezuela y Andreína Martínez de República Dominicana. Gabriel se coronó como la nueva reina de belleza después de que no ganara una estadounidense en 10 años y se convirtió en la primera filipina-estadounidense en ganar el certamen más popular del planeta. Ya de regreso en Nueva York, R´bonney ha comenzado sus actividades como la nueva Miss Universe y ha vuelto a tocar el tema sobre el incremento de edad para las concursantes, del cual habló durante la ronda de preguntas durante la 71° entrega del certamen de belleza.

Estados Unidos, la ganadora de Miss Universo

Un incremento de edad para las participantes de Miss Universo

Durante la ronda de preguntas, la top 5 finalistas del popular concurso de belleza pasaron una por una para responder a los cuestionamientos que prepararon los jueces. Una de las respuestas que más destacó fue, sin duda alguna, la de R´bonney Gabriel, la nueva reina de belleza. Cuando fue el turno de la filipina-estadounidense, uno de los miembros del jurado le preguntó: “Miss Universo recientemente hizo un cambio inclusivo, el cual permite que madres y mujeres casadas compitan este año. ¿Qué otro cambio te gustaría ver y por qué?”. R´bonney, quien es originaria de Houston, no dudó en responder que le gustaría ver un incremento en la edad de las participantes: “Para mí, me gustaría ver un aumento en la edad, porque tengo 28 años. Y esa es la edad más avanzada que se permite para competir. Y creo que es algo hermoso. Mi cita favorita es: ‘si no es ahora, ¿cuándo?’, porque como mujer, creo que la edad no nos define. No es mañana, no es ayer, pero es ahora. El momento es ahora” respondió Miss Estados Unidos.

El objetivo de R´bonney

A su regreso a la Gran Manzana, donde vive actualmente, Gabriel no tardó en comenzar con sus labores como la nueva Miss Universo, y en entrevista con Good Morning America explicó a más detalle la respuesta que dio durante el concurso: “Es lo primero que me vino a la mente porque tengo 28 años y esa es la edad máxima para poder competir. Creo que en las mujeres, nuestra edad siempre se cosifica y la gente piensa que a veces somos demasiado mayores para hacer cosas. Algunas personas me decían que comencé tarde en el espectáculo y solo dije mi cita favorita: ‘si no es ahora, ¿cuándo?’. Nunca debes sentir que es demasiado tarde”, dijo Miss Estados Unidos durante su aparición en el popular programa matutino. Además, Gabriel aprovechó para explicar que buscará durante su reinado convertirse en un ejemplo a seguir y compartir con todos su pasión por el bien en la industria de la moda con el objetivo de reducir la contaminación y usar materiales reciclado en la confección de prendas de vestir: “Doy clases de costura mujeres que han sobrevivido a la trata de personas y a la violencia doméstica. Y lo digo porque es muy importante invertir en los demás, invertir en nuestra comunidad y usar tu talento único para marcar la diferencia. Todos tenemos algo especial y cuando plantamos esas semillas para otras personas en nuestra vida, las transformamos y las usamos como motor para el cambio”, dijo la nueva reina de belleza. “Voy a usar la moda como una fuerza para el bien. Siempre estoy buscando formas de hacer el bien en mi industria, ya sea dando clases de costura, brindando oportunidades de aprendizaje o creando conciencia sobre la sustentabilidad en la industria”, dijo la nueva Miss Universo en Good Morning America.