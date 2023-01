La pareja australiana que quedó varada en el mar durante 3 días

¿Te imaginas pasar tres días a la deriva en medio del mar? Así le sucedió a una pareja australiana que estaba buscando una experiencia única en la naturaleza en una isla remota. Sin embargo, un día decidieron salir a remar en sus paddle boards y al adentrarse en el océano quedaron atrapados por una fuerte marea. Afortunadamente para los aventureros, Lorne Benussi, un pescador que se encontraba con su padre por la zona escuchó sus gritos de socorro e inmediatamente acudió al rescate de la pareja de náufragos.

¿Cómo fueron rescatados?

De acuerdo con los datos proporcionados por People, una pareja australiana de aproximadamente 40 años pasó 3 días luchando por su vida en medio del océano. Según explicaron los aventureros, estaban remando en sus paddle boards cuando una fuerte corriente los adentró más al mar y los dejó sin sus tablas. Afortunadamente, Lorne Benussi explicó a The Guardian que se encontraba en un viaje de pesca recreativa con su padre, Denis, cuando escucho gritos que provenían del agua. Esto sucedió el pasado lunes durante una tormenta torrencial, por lo que al ver a las personas atrapadas en el agua, Lorne acudió de forma inmediata a ayudarlos.

Según explicó el pescador, encontró a la deriva a un hombre y una mujer cerca de la costa de la Ilsa Curtis y contó que tuvo que arrastrarlos hasta la cubierta por lo débiles que estaban. “Los pobres no tenían energía, estaban completamente exhaustos. Ni siquiera podían mantenerse sentados. Simplemente colapsaron, apenas podían moverse. Estaban absolutamente destrozados los dos. El hombre debió haber ingerido un poco de agua salada. Ambos tenían muchos calambres y estaban muy cansados. Se tomaron litros de agua, estaban tan sedientos que no pararon de tomar agua durante toda la noche”, dijo Benussi al medio. Además, el hombre que le salvó la vida a la pareja australiana dijo que él y su papá hicieron todo lo que podían para ayudarlos a mejorar, les dieron mucha agua, comida y les permitieron tomar duchas calientes para recuperar sus temperaturas corporales y dormir en el bote. Al despertar, los aventureros le explicaron a Benussi lo que había sucedido y que llevaban desde el sábado naufragando. No llevaban ni sus tablas, ya que las habían perdido debido a las fuertes corrientes ni chalecos salvavidas. Cuando Lorne y su padre lograron conseguir señal, se pusieron en contacto con las autoridades locales para pedir apoyo médico.

Al llegar a tierra firme, la pareja australiana fue atendida por especialistas y según informó la Autoridad de Ambulancias de Queensland fueron trasladados al Hospital Capricorn Coast en condiciones estables. Los expertos de salud revelaron a The Guardian que no se sabe cuándo fue que la pareja se quedó sin sus tablas y explicaron que la mayoría de las personas que pasan largos períodos de tiempo a la deriva no duran más de unas pocas horas con vida. “Las personas pueden sobrevivir varios días, al menos 3, sin agua y hay algunas historias extraordinarias de supervivencia durante períodos muy largos”, explicó el anestesiólogo de la Universidad de Aucklan, Simon Mitchell.