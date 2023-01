El espectacular cometa verde que será por primera vez en 50,000 años

A diferencia de la taquillera cinta protagonizada por Leonardo Dicaprio y Jennifer Lawrence ‘Don´t Look Up’, nosotros te recomendamos voltear a ver el cielo nocturno pues podrás captar a simple vista un espectacular y único fenómeno. Los expertos del espacio de la NASA aseguraron que por primera vez en aproximadamente 50,000 años podremos presenciar un extraordinario evento cósmico durante el mes de enero. De acuerdo con la información que proporcionaron los astrónomos, un cometa, recién descubierto, podrá ser visto desde varios puntos del planeta sin la necesidad de telescopios o binoculares. A través de un comunicado, la NASA explicó que el cometa, cuyo nombre científico es C/2022 E3 (ZTF) viajó a través del sistema solar interior por última vez durante el periodo Paleolítico Superior o Edad de Piedra Antigua, por lo que es muy probable que los humanos no podremos verlo nunca más, así que encuentra un lugar con poca luz, rodéate de una gran compañía y disfruta de este magnífico fenómeno.

¿Cómo y cuándo se podrá apreciar el paso del cometa?

Los expertos de la NASA explicaron que este es un evento único pues el cometa C/2022 E3 (ZTF) probablemente nunca más será visto por los humanos debido a su periodo orbital tan grande. Los astrónomos estiman que la última vez que este cometa voló dentro de nuestro sistema solar fue aproximadamente hace 50,000 años, por lo que sin duda alguna es un evento que te recomendamos no perderte. Este fenómeno del espacio fue descubierto por primera vez a principios de marzo del 2022 gracias a una cámara de sonda de campo amplia en la Instalación Transitorio Zwicky (ZTF). Los expertos aseguraron que se espera que el C/2022 E3 llegue a su punto más cercano a la Tierra (perigeo) el 1 de febrero, pero nosotros podremos verlo en todo su esplendor antes de esa fecha. A pesar de que se ha revelado que el cometa podrá ser distinguido a simple vista, te recomendamos sacar tus binoculares y telescopio pues el 12 de enero del 2023 se podrá observar en el hemisferio norte. Para no perdértelo deberás mirar hacia el horizonte nororiental justo antes de la media noche. De acuerdo con los expertos, aproximadamente a las 23:18 EST (22:18 hora de México) aparecerá el espectacular cometa. Si te encuentras en el hemisferio sur, podrás encontrar el maravilloso destello del C/2022 E3 a principios de febrero.

¿Donde más se podrá ver?

Si no tiene el equipo adecuado o no cuentas con buena visibilidad, podrás sintonizar en línea el paso del cometa. Se dio a conocer que el Proyecto del Telescopio Virtual presentará una transmisión en vivo gratuita a las 23:00 EST (22:00 hora de México) este 12 de enero en su sitio web y a través de su canal de Youtube. En las fotografías compartidas por la NASA se puede ver que el cometa tiene un color verdoso y cuenta con dos colas, sin embargo, estos detalles no se podrán apreciar a simple vista. Los astrónomos explicaron que podrá ser identificado gracias a su forma circular similar a la de una nube con un centro más brillante y una tenue cola de polvo cósmico.