El escalofriante hallazgo en el caso de Ana Walshe

Fue el pasado jueves que a través de un comunicado policial se dio a conocer sobre la desaparición de Ana Walshe. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la mujer de 39 años y madre de 3 desapareció el día de Año Nuevo. Se dio a conocer que Ana no abordó un vuelo a Washington DC que tenía programado y desde entonces no se ha sabido nada de su posible paradero. Su esposo, Brian Walshe fue el que denunció la desaparición de Ana el pasado miércoles; según explicó a las autoridades, su esposa iba a tomar un viaje en taxi compartido desde su casa hasta el aeropuerto de Logan mientras él estaba dormido, sin embargo, los investigadores han logrado comprobar que Brian les mintió en varias ocasiones por lo que ha sido arrestado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El trágico fallecimiento del famoso surfer brasileño Marcio Freire

El trágico caso de la familia que se volcó de un acantilado en California

Nuevas evidencias halladas

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se encontró sangre, un hacha, una sierra para metales, una alfombra y varios artículos de limpieza cerca de la casa de la madre de Brian en Peabody. Los investigadores revelaron que estos nuevos objetos fueron hallados en un depósito de basura cerca de Swampscott, lugar que según explicó Brian visitó el 1 de enero. Además, la policía explicó que estos hallazgos se dan después de que se encontrara que Walshe buscara en internet ‘cómo deshacerse del cuerpo de una mujer de 52 kilogramos'. Inicialmente, los investigadores comenzaron a tratar el caso como una persona desaparecida, sin embargo, tras conseguir las nuevas evidencias se cree que Ana pudo haber sido asesinada.

Elena Huelva fallece a los 20 años

Las palabras de la madre de Ana

Apenas una semana antes de su desaparición, la mujer de 39 años le marcó a su mamá y le pidió de forma repentina reunirse con ella durante las vacaciones. Ljubicic le explicó a las autoridades que la inesperada llamada de su hija le hizo pensar que había algunos problemas, pero no pudo ir a ver a su hija: “Ella simplemente dijo: ‘Por favor, mamá, ven mañana'. Y ahora no puedo perdonarme por no dejar que las cosas caigan donde pueden, y simplemente ir, y lo que sea que me pase, sucederá”, dijo con angustia la madre de Ana Walshe a los oficiales.

El arresto de Brian Walshe

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk dio a conocer que el esposo de la mujer desaparecida fue arrestado por haber proporcionado información falsa a los investigadores en medio de la búsqueda de Ana. Inicialmente, Brian le había dicho a los oficiales que fue a casa de su madre en Swampscott el 1 de enero, pero se perdió en el camino por lo que se tardó más de lo normal en regresar. Después explicó a las autoridades que fue a Whole Foods y CVS, sin embargo, se confirmó que no aparece en ningún momento en las grabaciones de seguridad de las tiendas y tampoco se encontraron los supuestos recibos de compra. Además, Brian dijo a los oficiales que el único día que salió de su casa fue el 2 de enero, para llevar a su hijo por un helado, pero gracias a las cámaras de grabación, se dio a conocer que en realidad visitó un Home Depot y compró varios productos de limpieza. Sus falsas declaraciones lo llevaron a ser acusado de mentirle a las autoridades y ha sido arrestado. Tras su detención, los investigadores consiguieron una orden de registro y dentro de la casa de Ana y Brian encontraron sangre en el sótano y un cuchillo que también estaba ensangrentado. Después de que en medio de la investigación se revelaran estas evidencias, los oficiales informaron en la corte que las mentiras que Walshe había dicho a los investigadores, podrían haberle dado el tiempo de limpiar el resto de la evidencia.