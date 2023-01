La desaparición de una mujer que ha llevado al arresto de su esposo

El pasado jueves, a través de un comunicado de prensa, la policía de Cohasset dio a conocer la noticia de la desaparición de Ana Walshe. De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, la mujer de 39 años desapareció el día de Año Nuevo, pues se dio a conocer que no abordó un vuelo a Washington DC que tenía planeado. Fue su esposo, Brian Walshe, el que denunció la desaparición de Ana el pasado miércoles, el mismo día que el jefe de Walshe avisó a la policía que no la habían visto en el lugar de trabajo. De acuerdo con la información proporcionada por los oficiales, Ana iba a tomar un viaje en taxi compartido desde su casa hasta el aeropuerto de Logan. Los investigadores han logrado confirmar que la mujer nunca abordó el vuelo, sin embargo, aún no se ha podido comprobar si ingresó al servicio de viaje compartido. Inicialmente, Brian, el esposo de la mujer desaparecida, explicó a los oficiales que él estaba dormido cuando Ana pidió el transporte al aeropuerto, sin embargo, se ha dado a conocer que supuestamente Brian le mintió a las autoridades y en medio de la búsqueda de Ana lo han arrestado.

¿Es sospechoso Brian de la desaparición de su esposa?

A través de un comunicado, publicado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk, se dio a conocer que Brian Walshe fue arrestado por haberle proporcionado información falsa a los investigadores del caso. “La policía desarrolló una causa probable para creer que el esposo de Ana Walshe, Brian Walshe, había cometido el delito de engañar a los investigadores policiales”, se lee en el comunicado. En un principio, Brian le había dicho a los oficiales que fue a casa de su madre en Swampscott el 1 de enero, pero se perdió en el camino por lo que la visita le tomó mucho más tiempo de lo habitual. También aseguró que fue a Whole Foods y CVS, sin embargo, se ha confirmado que no hay registro de él en las cámaras de seguridad ni tampoco existen recibos de compras en las tiendas que mencionó. De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, Walshe también le dijo a la policía que el único día que salió de la casa fue el 2 de enero, para llevar a su hijo por un helado, pero las autoridades han logrado confirmar, gracias a las grabaciones del lugar, que en realidad ese día visitó un Home Depot en donde compró varios productos de limpieza como trapeadores, lonas, baldes, varios tipos de cinta adhesiva y otros productos más.

Las nuevas evidencias halladas por los investigadores

Después de conseguir una orden de registro de la casa, los investigadores informaron que encontraron en el sótano del hogar de los Walshe sangre y un chuchillo que también estaba ensangrentado. Además, las autoridades a cargo del caso revelaron durante la lectura de cargos este lunes en la corte, que la señal del teléfono celular de la esposa de Walshe había sido ubicada en el área de la casa tanto el 1 como el 2 de enero, mientras que Brian había dicho que ella se había ido. Tras darse a conocer estas nuevas evidencias, los oficiales informaron en la corte que las mentiras que Walshe había dicho a los investigadores podrían haberle dado tiempo de limpiar el resto de la evidencia. Tras la audiencia de este lunes se reveló que el juez fijó una fianza de $500,000 dólares en efectivo (aproximadamente $9,571,900 pesos mexicanos) y hasta el momento su único cargo es engañar a la policía.

El arresto previo de Brian

El esposo de la mujer desaparecida había permanecido en arresto domiciliario pendiente de sentencia en un tribunal federal por un caso anterior relacionado con fraude electrónico. El caso comenzó en 2016 cuando un comprador de pinturas vio dos obras de Andy Warhol a la venta en eBay. Por aproximadamente $80,000 dólares (aproximadamente $1,530,959 pesos mexicanos) el comprador adquirió las pinturas y al recogerlas se dio cuenta de que no tenían sellos de autenticación y que los lienzos parecía nuevos. Esta compra llevó a que se abriera una investigación a raíz de la cual Brian fue declarado culpable de cargos federales de fraude en 2021.