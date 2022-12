Elon Musk admite los errores que cometió desde su llegada a Twitter

Vaya año el que ha tenido Elon Musk. Desde que finalizó la adquisición de la red social Twitter, el pasado mes de octubre, el magnate ha tomado varias decisiones que lo han colocado en el ojo del huracán. Y es que, como primera acción siendo el nuevo CEO de Twitter, Musk decidió despedir a casi todos los altos ejecutivos, además, a través de distintos correo, el magnate sudafricano dio a conocer que ya no existiría el home office a pesar de que todos los empleados habían firmado un documento que especificaba que ya no sería necesario el regreso a las oficinas y también impuso un ultimátum a los empleados en el cual explicaba que deben ya sea comprometerse con un trabajo extremadamente duro o abandonar la empresa. Sus primeras decisiones como Chief Twit resultaron en varias renuncias por parte de los trabajadores de la red social y además ha generado mucha polémica en todo el mundo. Tras ver la negativa reacción de las personas a su trabajo realizo en la empresa a lo largo de los últimos dos meses, Elon decidió lanzar a través de su cuenta personal una encuesta en la que preguntaba a los usuarios si debería renunciar. 57.5% de los usuarios de la aplicación respondieron que sí, por lo que al finalizar la votación el dueño de empresas como SpaceX y Tesla informó que renunciaría a su nuevo puesto como CEO de Twitter. Mientras que el futuro de Elon Musk en Twitter todavía está incierto, el magante se abrió de capa y en una entrevista con All-In-Podcast y admitió que ha tenido varios errores desde su llegada a la red social.

Las declaraciones de Elon Musk

Desde que finalizó la compra de la empresa el pasado mes de octubre, Musk ha decidió realizar varios cambios dentro de la red social, incluidos el despido de más de la mitad del personal, un lanzamiento fallido del servicio de suscripción a Twitter Blue y otras varias funciones que han alarmado a todos los usuarios de la plataforma digital. Por lo que en una entrevista con David Friedberg para All-In-Podcast, Musk decidió tomar responsabilidad de sus acciones: “Mi tasa de error al ser jefe idiota será menos con el tiempo, pero al principio, cometeremos, obviamente, muchos más errores, por soy nuevo en… Oye, acabo de llegar, amigo. Creo que tendremos menos errores en el futuro. Creo que en realidad lo estamos haciendo bien y haciendo las cosas”, dijo el empresario sudafricano. Además, el dueño de SpaceX y Tesla explicó que su nuevo puesto como director absoluto de la red social podría conllevar algunos riesgos: “Creo que, de alguna forma, estoy en una posición afortunada, donde no tengo que responder, no es público y no tenemos una junta, en realidad. Puedo tomar acciones que son drásticas y, obviamente, si cometo un montón de errores, entonces Twitter no tendrá éxito y eso sería bastante vergonzoso y triste”, explicó Musk.

El pasado miércoles, miles de usuarios de la red social alrededor del mundo se quejaron de las fallas que presentó Twitter. Durante esta interrupción de conexión, algunos usuarios no pudieron iniciar sesión en su cuenta de Twitter a través de computadoras de escritorio o portátiles. El problema también afectó la aplicación móvil y las funciones, incluidas las notificaciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos de la plataforma digital es que en medio del pico de la falla, Elon respondió a un tweet en el que un usuario se cuestionaba si el servicio estaba teniendo problemas, a lo que el empresario sudafricano respondió: “Funciona para mí”. El mensaje que envió el magante ocasionó toda una oleada de respuestas por parte de los usuarios molestos mientras que otros aprovecharon la situación para crear memes que se viralizaron en cuestión de minutos.