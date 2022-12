La viral encuesta que pide la renuncia de Elon Musk

Elon Musk ha pasado por varios momentos de tensión desde que finalizó la adquisición de la red social Twitter el pasado mes de octubre. Y es que, desde su llegada a las oficinas de su nueva empresa, el magnate ha tomado varias decisiones que lo han colocado en el ojo del huracán. Como primera acción siendo el nuevo CEO de Twitter, Musk despidió a casi todos los altos ejecutivos con la finalidad de crear un nuevo equipo de líderes para llevar la red social, además, a través de distintos correos, Elon dio a conocer que ya no existirá el home office a pesar de que todos los empleados habían firmado un documento que especificaba que ya no sería necesario el regreso a las oficinas. El magnate también impuso un ultimátum a los empleados de la compañía en el cual explicó que deben comprometerse con un trabajo extremadamente duro o abandonar la empresa ya que advirtió que venían tiempos complicados en Twitter. Sus primeras acciones como CEO han levantado muchas quejas por parte del staff de la red social, pero ahí no acaban las malas noticias para el sudafricano pues apenas la semana pasada vivió un momento muy incómodo en San Francisco al ser abucheado por el publico que asistió al show de Dave Chapelle con Chris Rock. Ahora, un nuevo revés llega con fuerza para Elon pues el dueño de empresas como SpaceX y Tesla creó una encuesta en la que le preguntada a los usuarios de Twitter si debería renunciar a su puesto como Chief Twit, a la cual un 57.5% respondió que sí.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Elon Musk anticipa próximos avances en el microchip con el que busca trabajar en las enfermedades neurológicas

El ultimátum de Elon Musk a los empleados de Twitter

La encuesta de Elon

El domingo por la noche, el magnate lanzó una encuesta en línea, a través de la cual preguntó a los usuarios de Twitter si debería dejar de dirigir la red social. “Yendo hacia adelante, habrá una votación para cambios de política importantes. Mis disculpas. No volverá a suceder”, se lee en el perfil de Elon. Después de ese tweet que causó mucha polémica en redes, el empresario volvió a publicar en su perfil y en esta ocasión fue la encuesta: “¿Debo renunciar como jefe de Twitter? Me atendré a los resultados de esta encuesta”, escribió Elon en Twitter. Fueron más de 17 millones de usuarios los que respondieron al cuestionario que dio inicio el domingo por la noche y concluyó con un resultado de 57.5% de votos a favor y 42.5% de votos en contra.

El chip que Elon Musk busca implantar en cerebros humanos en 2022

Los caóticos días de Twitter bajo el mando de Musk

Después de semanas de críticas por parte de los miembros de Twitter ante las decisiones del nuevo Chief Twit, Musk decidió hacer una encuesta para ver qué tan contentos han estado los usuarios con su desempeño y los resultados mostraron que la mayoría de las personas preferirían que abandone su nuevo puesto como dueño de Twitter. Al comenzar a ver los resultados de la encuesta el magnate sudafricano publicó varios tweets en los que se podía notar que estaba impactado con cómo se estaba desarrollando la respuesta de los usuarios: “Como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, ya que puedes obtenerlo”, se lee en el perfil de Musk. Varias horas después y momentos antes de que cerrara la votación, el empresario volvió a compartir un mensaje a través de la red social: “Los que quieren el poder son los que menos lo merecen”, dijo en un tweet Elon. La encuesta se da a tan solo 56 días de su llegada a las oficinas de Twitter, la cual ha estado marcado por despidos masivos y correos alarmantes a los empleados de la compañía. Hasta el momento no queda claro si Elon decidirá abandonar Twitter tal y como lo dijo al publicar la encuesta y tampoco se tiene claro quien podría ser el nuevo encargado de la red social.