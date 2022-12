Los famosos y sus relojes ideales para celebrar la cuenta regresiva hacia el 2023

El último mes del año es el mejor momento para hacer el conteo de los logros obtenidos, para celebrar hasta donde hemos llegado y para empezar a trazar las metas y ese vision board para el siguiente año. Y para ello, queremos inspirarte con tres personalidades llenas de talento, quienes nos compartieron sus mejores consejos de estilo y su aliado para hacer contar cada minuto del próximo año: su reloj favorito de Longines, marca que se ha convertido en el go to de los relojes de lujo.

Gracias a su diseño atemporal, La Grande Classique de Longines se ha alzado como una de las colecciones más icónicas de la casa.

Greta Elizondo: elegancia y frescura

Además de ser una bailarina con una trayectoria impecable, la talentosa mexicana también ha cultivado una gran pasión por la moda: “creo que la moda es una herramienta para expresarse y buscarse a uno mismo. Es la manera en la que uno se presenta ante el mundo y pienso que debe venir siempre desde la originalidad propia”. Y ahora como imagen de una de sus más recientes campañas, Greta define a la mujer Longines como “una mujer decidida que no solo no le tiene miedo a los retos de la vida si no que los toma con frescura y diversión”. Y aunque su estilo puede ser multifacetico por su profesión, siempre busca la elegancia con un toque inesperado de contraste. Greta nos confesó que su modelo favorito es el de La Grande Clasique, de Longines, por lo que no dudamos que sea su reloj elegido para contar las campanadas para dar la bienvenida a este 2023. La Grande Classique de Longines se encuentra en cinco diseños monocromáticos: rojo carmín, verde primavera, negro clásico, naranja vivo y azul cobalto. Los relojes se presentan sobre correas a juego con el color de la esfera, cumpliendo con el famoso lema de que la elegancia es una actitud.

“Yo creo que la moda es una forma de expresión, lo que uno se pone es un reflejo de su actitud hacia la vida”.

Franco Noriega: pasión y presición

El chef, modelo y empresario de origen peruano no solo ha conquistado el paladar de millones de personas, si no que se ha convertido en un referente de estilo en el mundo de la moda. Como amigo de la marca relojera suiza Longines, Franco Noriega es el mejor representante del hombre contemporáneo: “al describir al hombre Longines me describiría a mí. Un hombre cosmopolita, de negocios, que siempre tiene que estar viajando, que tiene diferentes zonas horarias. Preciso con el tiempo, y que quiere un poco de elegancia. Lo que me encanta de los relojes es que en verdad puedes estar súper casual y te pones un reloj e inmediatamente te sientes elegante. A la hora de ponértelo te cambia el look”. Su mejor aliado y pieza favorita es el Spirit Zulu Time, “me encanta que mi reloj mantenga diferentes zonas horarias. Eso definitivamente es algo super cool, funcional y que te da esta sensación de que siempre estás elegante. Definitivamente ese es el primer reloj que tengo que puede ir a diferentes zonas horarias, que puede darte la zona horaria, por ejemplo, de Nueva York y la de México a la vez. Eso me ayuda, me ahorra tiempo realmente. Y el tiempo lo es todo. Al menos para mí”. El Spirit Zulu Time se convertirá en el aliado perfecto si quieres llevar un detalle específico de cuándo sonarán las campanadas en diferentes ciudades como Miami, CDMX y Los Angeles, sin perderte ni un momento para comunicarte con tus seres queridos y desearles un gran año por venir.

VER GALERÍA

El estilo y elegancia effortless de Jennifer Lawrence va de la mano con The Master Collection de Longines.

Jennifer Lawrence: la nueva embajadora global de Longines

La marca relojera fue fundada en 1832 en Suiza, y desde entonces, se ha convertido en sinónimo de elegancia y tradición. Y ahora, Jennifer Lawrence se une a la familia de embajadores para darle un giro más fresco, juvenil y ese toque de estilo auténtico y elegante. Lawrence es una de las actrices más fascinantes de nuestra época, sus roles protagónicos la han hecho ganar un Premio de la Academia, un BAFTA y tres Globos de Oro, además de que se ha dedicado a abogas por las mujeres y la equidad de genero.

Su primer campaña con la marca llega con el lanzamiento de The Master Collection: el último lanzamiento de la casa relojera para hombres y mujeres con una silueta clásica y diseño incomparable, se presenta en una variedad de colores y opción de correas de acero o de piel de la mejor calidad para darle un toque de color. Una pieza atemporal que sin duda se convertirá en un must para los amantes de los relojes y que muy seguramente la acompañará este año para cerrar un 2022 lleno de exitosos proyectos.

