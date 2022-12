El incómodo momento de Elon Musk al ser abucheado

Hace poco más de un mes, Elon Musk adquirió la red social Twitter y tras su polémica llegada a las oficinas de la empresa, el magnate tomó de forma inmediata varias acciones que lo han colocado en el ojo del huracán. Además de despedir a casi todos los altos ejecutivos como su primera decisión siendo el nuevo CEO de la plataforma digital, ha enviado a los empleados varios comunicados que han alarmado a todos. A través de distintos correos, el nuevo dueño de Twitter dio a conocer que ya no existirá el home office y vendrán tiempos difíciles dentro de la empresa, además, impuso un ultimátum en el cual se explicaba que todos los colaboradores que quieran seguir en la compañía deberán comprometerse con un trabajo extremadamente duro o abandonar la empresa. Sin duda alguna, no ha sido el año del magnate sudafricano, pues además de ser criticado por miles de personas tras sus drásticas decisiones en Twitter, también ha perdido el título como la persona más rica del mundo. Pero ahí no acaban las malas noticias para el empresario, pues recientemente Elon fue abucheado al subir al escenario del comediante Dave Chapelle en San Francisco.

El momento que se ha hecho viral en redes sociales

El dueño de empresas como Twitter, Tesla y SpaceX fue abucheado la noche del 11 de diciembre por un grupo de personas cuando subió al escenario del comediante Dave Chapelle. Sin duda alguna fue una aparición de lo más incómoda para el magnate sudafricano. El momento, que se viralizó en cuestión de horas, sucedió en el Chase Center en San Francisco durante el show de Dave Chapelle con Chris Rock. En el video que ya ha dado la vuelta al mundo se puede ver como Elon Musk es abucheado durante varios minutos por varias personas presentes en el lugar. “Damas y caballeros, hagan ruido por el hombre más rico del planeta”, dijo Chapelle al llamar a Musk al escenario. Durante los primeros instantes de la aparición de Elon, los 18,000 asistentes gritaron con euforia, unos ovacionando al empresario mientras que otros lo abucheaban. Ahí el dueño de Twitter parecía haber estado contento con la bienvenida, sin embargo, a los pocos segundos comenzaron a escucharse solamente los gritos negativos de las personas, los cuales según se ve en el video continuaron durante varios minutos. “Controversia, amigo. No esperabas esto, ¿verdad? Parece, que algunas de las personas a las que despediste se encuentran en la audiencia”, bromeó Dave al ver que no paraban los abucheos.

Elon Musk advierte de tiempos difíciles en Twitter y elimina el trabajo remoto

La reacción de Elon

Tanto Dave como Elon parecían estar muy sorprendidos con la reacción de los asistentes al espectáculo, y como se podía ver en el video, parecía que no sabían qué hacer. El empresario sudafricano decidió tomar control de la situación y acudió a Chapelle para tratar de calmar las aguas: “Dave, ¿qué debo decir?", dijo el magnate. Sin embargo, el comediante le contestó: “No digas nada. ¿Oyes ese sonido, Elon? Ese es el sonido de los disturbios civiles pendientes”. Al día siguiente, el nuevo dueño de la red social decidió comentar al respecto y a través de su cuenta de Twitter publicó: “Técnicamente recibí un 90% de aplausos y un 10% de abucheos. Aún así, son muchos abucheos, lo cual es una novedad para mí en la vida real, pero frecuentes en Twitter. Es como si hubiera ofendido a los de la izquierda de San Francisco”, se leía en la publicación de Elon, la cual terminó borrando horas después. A pesar de los esfuerzos de Musk de ver el vaso medio lleno asegurando que la mayoría de la gente lo ovacionó, en el video se puede claramente que la realidad fue otra y la mayoría de los asistentes fueron los que tuvieron una reacción negativa a la aparición del empresario.