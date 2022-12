El lamentable fallecimiento de Barbara Thore de ‘My Big Fat Faboulous Life’

La estrella del reality show ‘My Big Fat Fabulous Life’, Barbara Thore falleció el pasado 7 de diciembre. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de su hija, Whitney Thore, el pasado jueves. Según se informó, la madre de la reconocida estrella de televisión perdió la vida a causa de una angiopatía amiloide cerebral, una afección progresiva que no tiene cura y que puede llegar a ocasionar hemorragias cerebrales, accidente cerebrovasculares y demencia. Whitney dio a conocer a través de su publicación que su madre comenzó a tener varios problemas relacionados con su padecimiento en 2017 y desde entonces había sufrido derrames cerebrales.

El emotivo mensaje de Whitney a su madre

A través de una publicación en su perfil de Instagram, la protagonista de ‘My Big Fat Fabulous Life’, Whitney Thore dio a conocer la noticia sobre el sensible fallecimiento de su madre Barbara. La estrella del reality show utilizó la red social para compartir con sus seguidores un emotivo video lleno de imágenes de su madre el cual acompañó con unas entrañables palabras: “Descansa en Paz, dulce mamita. Mi madre murió anoche justo cuando pasaban los créditos de su película favorita. Papá, Hunter y yo la abrazamos mientras respiraba por última vez. Eran las 22:32, la misma hora exacta en la que ella me trajo a este mundo hace casi cuarenta años. (…) Mi madre es el mayor regalo de nuestra familia. Nunca podríamos amar, reverenciar o valorar más a otra persona. Si estás leyendo esto, estás familiarizado con su magia: su encanto sureño, su divertido sentido del humor, sus comentarios ingeniosos en el momento oportuno, su belleza y su capacidad para hacer que todos los que la rodean se sientan cómodos y cuidados. Pero lo que posiblemente no puedas entender es el alcance del amor de mi madre: lo que puedes haber presenciado y sentido a través de una pantalla de televisión es una fracción de minuto que, incluso si se multiplica por un millón, no se acercaría a la ‘vida real’. Así de enorme, generoso y abarcador era el amor de mi madre. Soy la persona más afortunada del planeta por haber sido suya durante casi 39 años. Queremos agradecerles por amar a nuestra madre. ¡Se deleitó con su nueva carrera televisiva más de lo que podemos describir! Le dio tal sentido de propósito y entusiasmo y algo que esperar cada vez que el equipo se acercaba. Este último año navegando por la vida después de su segundo derrame cerebral fue, quizás sorprendentemente, el mejor de nuestras vidas. Nunca nos divertimos ni nos reímos tanto como el año pasado. El apoyo de todos ustedes la hizo sentir tan amada y alentada. Estamos increíblemente agradecidos de haber podido compartirla con ustedes y esperamos que su memoria siga siendo una fuente de consuelo y felicidad para el resto de sus vidas, tal como lo será para la nuestra. Te quiero, mami.”, se lee en el perfil de Whitney.

Los complicados últimos años de Barbara

Con 76 años, Barbara fue conocida como Barbs, la mamá de la bailarina Whitney Thore que utilizó el reality show para mostrar su experiencia al redescubrir su amor por el baile a pesar de su complexión física. Rápidamente ‘My Big Fat Fabulous Life’ se convirtió en uno de los reality shows más queridos de Estados Unidos llevando a Whitney y a su mamá a posicionarse como auténticas influencers en Instagram al promover al amor propio y la aceptación. Al compartir la triste noticia con sus más de 1 millón de seguidores, Whitney dio a conocer la causa de fallecimiento de su madre y las complicaciones por las que pasó a lo largo de los últimos años: “Mi mamá tenía angiopatía amiloide cerebral, que es una afección progresiva intratable causada por proteínas en los vasos sanguíneos del cerebro que pueden causar demencia, convulsiones o, como en el caso de mi mamá, sangrado cerebral. Cuando mi mamá tuvo su primer derrame cerebral en 2017, nos los contaron y sabíamos que eventualmente serían inevitables más derrames cerebrales. El segundo derrame de mamá fue el 28 de diciembre del 2021 y el último fue el 13 de noviembre del 2022”, explicó Thore en su Instagram.