Elon Musk perdió brevemente el título del hombre más rico del mundo

Fue hace poco más de un mes que Elon Musk adquirió la red social Twitter, Tras su polémica llegada a las oficinas, el magnate tomó de forma inmediata varias acciones que lo han colocado en el ojo del huracán, pues además de despedir a casi todos los altos ejecutivos como su primera decisión siendo el nuevo CEO de la plataforma digital, ha enviado a los empleados varios comunicados que han alarmado a todos. Poco después, el nuevo dueño de Twitter dio a conocer a través de varios correos que ya no existirá el home office y advirtió que vienen tiempos difíciles en la empresa. Además, Elon impuso un ultimátum en el cual se explicaba que todos los colaboradores deberán ya sea comprometerse con un trabajo extremadamente duro o abandonar la empresa. Parece que todo ha ido mal para el empresario sudafricano este año, pues tras la revelación de sus más recientes avances en la implantación de los microchips de Neuralink en cerebros humanos, se dio a conocer que la empresa de Musk que podría cambiar el futuro de las enfermedades neurológicas está bajo investigación por posibles violaciones al bienestar de los animales. Pero ahí no terminan las malas nuevas para Elon pues también se ha informado, que el magnate ha perdido su título como la persona más rica del mundo ante Bernard Arnault, el pasado miércoles según Forbes.

El nuevo hombre más rico del mundo

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk perdió su título como la persona con más dinero del mundo ante el director ejecutivo de Louis Vuitton, Bernard Arnault. Según informó Forbes, esta ha sido la primera vez desde septiembre del 2021 que Musk no ocupó la primera posición de la prestigiosa lista de multimillonarios. En los registros del medio estadounidense se dio a conocer que la fortuna de Musk cayó a $185,300 millones de dólares (aproximadamente $3,644,888,060 pesos mexicanos), justo debajo de la fortuna de Arnault de $185,400 millones de dólares (aproximadamente $3,646,855,080 pesos mexicanos). Bernard de 73 años es el cofundador, presidente y director ejecutivo de LVMH, casa que controla aproximadamente 60 filiales que comprenden marcas como Christian Dior, Marc Jacobs, Spehora, Bulgari y Tiffany & Co. Sin embargo, el CEO de la casa de Louis Vuitton no logró mantenerse por mucho tiempo en la primera posición de la lista, pues Elon remontó y retomó su lugar como el hombre más adinerado del mundo al día siguiente.

¿Por qué bajó la fortuna de Musk?

Fue en noviembre del 2021 que Elon Musk se posicionó como el hombre más rico del planeta con una fortuna aproximada de $340,000 millones de dólares (aproximadamente $6,688,548,000 pesos mexicanos). Sin embargo, a lo largo del último año su empresa Tesla, que en gran parte está ligada a la cantidad de dinero que tiene, se ha visto afectada, perdiendo un 57% de valor, Además, hace un par de meses, el empresario sudafricano retiró gran parte de sus acciones de Tesla para poder financiar la adquisición de Twitter por $44,000,000 de dólares (aproximadamente $865,565,360 pesos mexicanos), por lo que el patrimonio del magnate se ha visto afectado y al igual que su empresa automotriz cayó casi a la mitad.