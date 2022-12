El curioso empleo en Nueva York que paga más de $100,000 dólares al año

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ha sido la gran protagonista de un sinfín de películas y series, que a través de los paisajes que muestran han logrado enamorar a más de uno, convirtiendo a la Gran Manzana en el sueño de miles de personas alrededor del mundo. A pesar de que es una de las ciudades más populares y más visitadas, Nueva York tiene varios problemas que alejan a las personas de cumplir su sueño y mudarse a esta agitada ciudad. Lo que las películas no te cuentan es que Nueva York es que es considerada como una de las ciudades más caras del planeta, por lo que son pocos los afortunados que logran hacer una vida ahí. Y si el dinero no es problema para ti, hay otra cosa que Hollywood no siempre enseña, que posiblemente podría quitarle todo el atractivo a esta emblemática ciudad. A lo largo de varios años, Nueva York se ha enfrentado a un verdadero problema debido a la enorme cantidad de ratas que habitan en las calles, pero el actual alcalde de la Gran Manzana está determinado a erradicar este problema. ¿Cómo planea hacerlo? Si aun sabiendo estos datos sigues soñado con vivir en Nueva York, esta podría ser tu gran oportunidad, pues la ciudad está buscando a un Director de Mitigación de Roedores. Según informó Eric Adams, el sueldo de esta posición está aproximadamente entre $120,000 y $170,000 dólares anuales (aproximadamente entre $2,380,000 y $3,375,500 pesos mexicanos al año). ¿Te gustaría aplicar a este empleo?

Los requisitos de la vacante

Parece que los neoyorkinos están cansados de toparse en cada esquina con ratas por lo que el alcalde de la ciudad que nunca duerme, Eric Adams, ha decidido buscar una solución permanente al problema. El alcalde de Nueva York dio a conocer que se ha abierto una vacante como Director de Mitigación de Roedores. En el anuncio del empleo se dio a conocer que únicamente se van a tomar en cuenta candidatos con de cinco a ocho años de experiencia profesional relevante en este ámbito, además, se especificó que se buscan personas altamente motivadas y "sedientas de sangre" para cubrir esta vacante. “Las ratas odiarán este anuncio de trabajo, pero 8,8 millones de neoyorkinos y el gobierno de su ciudad están listos para trabajar con usted para reducir la población de ratas, aumentar la limpieza y prevenir la pestilencia. El Director de Mitigación de Roedores de la ciudad es un rol de liderazgo de alto impacto y alta visibilidad con unas de las tareas más importantes en el gobierno de la ciudad: mantener a las ratas bajo control y sobre aviso. A pesar de su exitosa estrategia de participación pública y su descarada presencia en redes sociales, las ratas no son nuestras amigas, son enemigos que deben ser vencidos por las fuerzas combinadas del gobierno de nuestra ciudad. Astutas, voraces y prolíficas, las ratas de la ciudad de Nueva York son legendarias por sus habilidades de supervivencia, pero ellas no gobiernan la ciudad, nosotros sí. Ser Director de Mitigación de Ratas es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana que requiere resistencia y habilidad escénica. El candidato ideal es altamente motivado y sediento de sangre, decidido a mirar todas las soluciones desde varios ángulos, incluyendo la mejora de la eficiencia operativa, la recopilación de datos, la innovación tecnológica, la gestión de basura y la matanza al por mayor”, se lee en la descripción de la oferta laboral. Según se informó en el documento de la vacante, este arduo trabajo pagará entre $120,000 y $170,000 dólares al año (aproximadamente $$2,380,000 y $3,375,500 pesos mexicanos al año).

El problema de las ratas

Se cree que aproximadamente dos millones de ratas son las que habitan en las calles de Nueva York, según informó la BBC. Desde el 2019, se dio a conocer que los avistamientos de estos roedores han aumentado en un 67%, por lo que a los habitantes les urge encontrar una solución. El jueves pasado, a través de sus redes sociales, Eric Adams publicó el link de la vacante invitando a los usuarios a aplicar a este empleo y ayudar a la ciudad a erradicar este grave problema que ha ido en aumento.