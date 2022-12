El repentino fallecimiento de la tiktoker Megha Thakur

El mundo de TikTok se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de la estrella de la plataforma digital, Megha Thakur. La triste noticia se dio a conocer a través de su perfil de Instagram en el cual se lee un emotivo mensaje que escribieron sus padres. De acuerdo con la información proporcionada en el perfil de la influencer, Megha perdió la vida el pasado 24 de noviembre, sin embargo, fue hasta hace un par de días que se dio a conocer la lamentable noticia. Hasta el momento no se ha confirmado la causa de muerte de Thakur.

¿Quién fue Megha?

Originaria de Brampton en Ontario Canadá, Thakur era una popular influencer de plataformas como TikTok e Instagram. En 2019, Megha comenzó a publicar contenido en la plataforma de videos y rápidamente se ganó el corazón de miles de usuarios al centrar sus publicaciones en la positividad corporal y la importancia de la confianza en sí mismo. A través de los años, la influencer de apenas 21 años logró acumular casi 1 millón de seguidores en TikTok y más de 100 mil en Instagram. Su última publicación tanto en Instagram como en TikTok fue un video de ella misma disfrutando de las calles de Nueva York el cual estaba acompañado con la frase ‘Estás a cargo de tu destino. Recuérdalo’. El lamentable fallecimiento de la joven se dio de forma repentina y han sido varios los seguidores que han expresado su pésame en los comentarios de la publicación compartida por los padres de Megha. Además de conquistar las redes sociales, Megha estudió informática en la Universidad Wester y en más de una ocasión mostró su talento para el modelaje al desfilar para CAISA, el desfile de moda benéfico dirigido por estudiantes más grande Canadá.

La batalla de Megha

En ocasiones previas, la influencer se sinceró con sus fans y compartió sobre los problemas a los que se había enfrentado. Fue en octubre del 2020, durante el Día Mundial de la Salud Mental que Megha se abrió de capa con sus seguidores y les contó a través de varios videos sufrió de ansiedad y depresión durante años antes de convertirse en la segura de sí misma mujer que todos ven en redes sociales. “Tuve una ansiedad muy grave, que se convirtió en estrés, el cual llevó a un ataque al corazón. Entonces he estado lidiando con eso. Estuve deprimida durante años. Fue horrible, ya no quería estar viva y casi pierdo la vida. Demasiadas personas eligen el suicidio por encima de su mejora porque la conciencia de la salud mental no está donde debería estar. Deben buscar formas de mejorar su estado de salud mental para ayudarse a sí mismos y a los demás. Puede que sea el Día Mundial de la Salud Mental, pero hoy no será el único día en el que hable sobre este tema. Recuerda cuidarte a ti mismo. Eres importante”, dice la influencer en una de sus publicaciones.

El emotivo mensaje de los papás de Thakur

“Con un gran pesar anunciamos que la luz de nuestra vida, nuestra amable, cariñosa y hermosa hija, Megha Thakur, falleció repentina e inesperadamente el 24 de noviembre de 2022 en las primeras horas de la mañana. Megha era una joven segura de sí misma e independiente. La echaremos mucho de menos. Ella amaba a sus fans y hubiera querido que supieran de su fallecimiento. En este momento, solicitamos sus bendiciones para Megha. Sus pensamientos y oraciones estarán con ella en su viaje hacia adelante”, se lee en el perfil de Instagram de la influencer. Hasta el momento siguen sin revelar las causas de muerte de la joven.