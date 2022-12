Elon Musk anticipa próximos avances en el microchip con el que busca trabajar en las enfermedades neurológicas

Hace poco más de un mes, Elon Musk adquirió la red social Twitter. Tras su llegada a las oficinas de la empresa, el magnate tomó de forma inmediata varias acciones que lo han colocado en el ojo del huracán, pues además de despedir a casi todos los altos ejecutivos como su primera acción siendo el nuevo CEO de la plataforma digital, ha enviado a los empleados varios comunicados que han alarmado a todos. A través de distintos correos, el empresario dio a conocer a los trabajadores de Twitter que ya no existirá el home office, advirtió que vienen tiempos muy difíciles en la empresa y explicó que todos los empleados deberán cumplir al menos 40 horas a la semana dentro de las instalaciones de la empresa y dichos horarios estarán sujetos a las condiciones aprobadas por él mismo. Además, Elon impuso un ultimátum en el cual se explicaba que todos los colaboradores deberán ya sea comprometerse con un trabajo extremadamente duro o abandonar la empresa. En medio de la tempestad, el magnate vuelve a colocarse en la mira, sin embargo, ahora con los avances en la implantación de microchips en el cerebro humano. En entrevistas previas, Musk explicó que el chip de Neuralink ha sido diseñado para implantar inteligencia artificial en el cerebro de las personas con el fin de curar enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el Parkinson. El sudafricano afirmó que su empresa, la cual está enfocada en los avances tecnológicos de la interfaz cerebral, podría lograr implantar con éxito el primer chip en un cerebro humano en aproximadamente seis meses.

El chip de Elon Musk

El pasado miércoles, durante un evento de show and tell (muestra y cuenta) el magnate dio a conocer los últimos avances de su compañía Neuralink. Según explicó el nuevo dueño de Twitter, las dos primeras aplicaciones humanas estarán dirigidas a la restauración de la visión y la mejora en el movimiento de los músculos en personas que no pueden hacerlo. “Incluso si alguien nunca ha tenido visión, como si hubiera nacido ciego, creemos que aún así podemos restaurar la visión. Queremos ser extremadamente cuidadosos y estar seguros de que funcionará bien antes de colocar un dispositivo en un ser humano, pero creo que hemos enviado la mayor parte de nuestro papeleo a la FDA y probablemente en seis meses deberíamos poder colocar un Neuralink en un humano”, expresó el empresario.

¿Cómo sirve el dispositivo?

Con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, Neuralink ha estado realizando varias pruebas con animales a lo largo de los últimos casi 4 años. Según explicó el empresario, el sistema de Neuralink consiste en la implantación de un chip de computadora unido a diminutos hilos flexibles al cerebro a través de proceso similar al que realiza una máquina de costura. Una vez correctamente colocado, el dispositivo capta señales en el cerebro que se traducen en controles motores. Mientras Elon Musk sigue a la espera de las aprobaciones por parte de la FDA, ha mostrado los resultados de las pruebas que ha realizado. El más reciente avance que mostró fue en abril del 2021 cuando la compañía hizo público un video en el que se ve a un primate jugando un video juego. “Básicamente, el primate parecía normal, pero estaba jugando un videojuego telepáticamente, lo que me parece bastante profundo”, dijo Musk. Sin embargo, la empresa de Musk ha presentado varios retrasos, pues en 2019 el empresario había dicho que tenía como objetivo recibir la aprobación regulatoria para finales del 2020. Después informó que las primeras pruebas en humanos podrían llegar a realizarse a finales del 2021, sin embargo, Neuralink no ha logrado cumplir con los plazos internos para lograr conseguir la aprobación de la FDA para comenzar los ensayos en humanos.