La lamentable muerte de Jake Flint la noche de su boda

El mundo de la música country se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del cantante Jake Flint. La triste noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de su manager Brenda Cline, quien ha informado que el cantante de 37 años perdió la vida pocas horas después de su boda. A través de un informe médico publicado por el periodico esatdounidense Oklahoman, se dio a conocer que Flint murió mientras dormía, sin embargo no se han dado a conocer las causas. El artista, nativo de Tulsa en Estado Unidos, que fue conocido por éxitos como ‘Hurry Up an Wait’, Long Road Back Home, Whats Your Name y Cowtow, tenía planeadas varias apariciones por las cuales estaba muy emocionado a partir del 2 de diciembre y hasta mayo del 2023.

El repentino fallecimiento de Jake

El cantautor de country, Jake Flint, perdió la vida repentinamente mientras dormía tan solo horas después de su boda con Brenda Flint. La pareja se casó en una granja remota entre Claremore y Owasso cerca de Tulsa el sábado por la noche y según informó la manager del cantante, Jake murió el domingo en la madrugada. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte. “Con el corazón roto y un profundo dolor, debo anunciar que Jake Flint ha fallecido trágicamente. Intenté varias veces hoy hacer la publicación, pero no puedes comentar sobre lo que no puedes procesar. La foto de abajo es cuando Jake y yo firmamos con entusiasmo nuestro contrato de gestión de artistas. Ese fue el comienzo de una maravillosa amistad y relación laboral. Jake era todavía más que eso para mí, lo amaba como a un hijo. El artista más divertido, trabajador y dedicado con el que he trabajado en mi carrera. Estábamos a punto de emprender una gira juntos después de que él y Brenda se casaran, lo cual fue ayer. Sí, ayer. Jake tenía un millón de amigos y no estoy segura de cómo todos afrontarán esta trágica pérdida. Necesitamos oraciones, todo es tan surrealista. Por favor oren por su nueva esposa Brenda, la preciosa madre de Jake, su hermana y el resto de su familia y amigos. Esto va a ser increíblemente difícil para muchos. Te amamos Jake, en nuestros corazones para siempre”, se lee en la publicación de la manager de Jake a través de la cual se dio a conocer la noticia.

La boda de Jake y Brenda

En frente de todos sus amigos y familiares, Jake y Brenda celebraron su boda el pasado sábado, horas antes de que el músico perdiera la vida. Según explicó Mike Hosty, el hombre que tocó durante la boda, a Oklahoman, fue un día lluvioso, pero de lo más divertido: “Estaba lloviendo, pero Jake había alquilado una carpa de circo de 40 por 60, pusieron un montón de alfombras sobre el lodo y luego consiguieron dos piezas de madera grandes que colocaron en el suelo, y ese fue mi escenario. Jake me dijo: “¿Eso va a estar bien para ti?” y le respondí: “Jake, está perfecto”. Todavía tengo enlodada mi vieja camioneta, fue una boda muy divertida. Es una tragedia lo que sucedió”.

El desgarrador mensaje de la esposa de Jake

Fue hasta el martes que la esposa de Jake tomó fuerzas para dedicar unas palabras a su fallecido esposo: “Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en cambio, tengo que elegir ropa para enterrar a mi esposo. La gente no está destinada a sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo aguantar mucho más. Lo necesito aquí”, se lee en el perfil de la viuda de Jake.