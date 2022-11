La propuesta de matrimonio que se ha hecho viral por salir divertidamente mal

Sin duda alguna uno de los momentos más esperados por muchas mujeres es la propuesta de matrimonio. Mientras que algunas sueñan con algo de lo más romántico y lleno de magia y de detalles inolvidables, otras mujeres prefieren que sus novios les hagan esa importante pregunta de forma más íntima y sencilla. Sin importar que tan producido sea el evento, no cabe duda de que es un momento de muchas emociones tanto para las mujeres como para los hombres, pero sin duda los que más sufren ese proceso son los que se hincan. En ocasiones, los nervios pueden llegar a traicionar a las personas, haciendo que el mágico momento termine en todo un caos. Justo así sucedió con Scott Clyne, quien el pasado 12 de noviembre estaba intentando proponerle matrimonio a su novia, Suzie Tucker, cuando accidentalmente dejó caer la caja con el anillo… ¡AL MAR!

La propuesta que salió mal

¿Te imaginas perder el anillo de compromiso instantes antes de preguntarle al amor de tu vida que se case contigo? Scott Clyne de 35 años vivió uno de los momentos de más tensión de su vida cuando al tratar de hincarse y proponerle matrimonio a su novia Suzie Tucker de 32 años, dejó caer al agua la caja en donde se encontraba el anillo de compromiso. La pareja se encontraba en un pequeño bote con otros dos amigos en Florida uno de los cuales estaba grabando la propuesta de matrimonio. En el video que compartieron los novios en redes sociales, y el cual se hizo viral en cuestión de días, se puede ver como Scott comienza a hincarse y justo ahí es cuando empieza a sacar la caja del bolsillo de su pantalón y esta le hace una mala jugada al rodar hasta caer al agua. Clyne no tuvo otra opción más que saltar tras el anillo de forma inmediata. A pesar del susto que se llevó Scott, al salir del agua con el anillo en su mano, ahora sí logró hincarse y preguntarle a Suzie si quería casarse con él. En el video que compartieron se puede ver como Tucker comienza a reírse cuando ve que se su novio se avienta tras el anillo al agua, pero una vez recuperada la argolla, Suzie da el ‘Sí, quiero’.

El video viral

A pesar de que las cosas no salieron tan y como lo esperaban, sin duda alguna, Scott y Suzie recordarán esta anécdota durante toda su vida. Una vez que regresaron a tierra firme, Scott compartió en su perfil de Facebook el video completo del momento, el cual acompañó con un el mensaje: “Esto es 100% real. 100% mi suerte. 100% nunca lo olvidaré”. En esta versión de la propuesta se puede ver como las tres personas que estaban a bordo del bote comienzan a reír al ver a Scott en el agua, momentos después, el amigo de Clyne le ayuda primero a colocar la caja con el anillo en el bote y después lo jala de regreso a cubierta. Una vez reunido con su novia, quien no podía dejar de reír, Scott volvió a recrear la propuesta y volvió a arrodillarse. Después, Clyne compartió a través de su cuenta de TikTok una versión más corta del video el cual acompañó con la canción de Snoop Dog ‘Drop It Like It´s Hot” y escribió “Tiré el anillo en el golfo durante la propuesta”. En cuestión de días, el video ha logrado acumular 1.6 millones de likes, más de 3,000 comentarios y casi 30,000 reshares.