Los protagonistas del reality Chrisley Knows Best sentenciados a prisión Todd y Julie Chrisley han sido encontrados culpables de delitos fiscales

Los protagonistas del reality show Chrisley Knows Best, Todd y Julie, fueron sentenciados esta semana a prisión en un tribunal federal después de que fueran acusados en junio de conspiración de fraude a distintos bancos. De acuerdo con Page Six, la pareja cometió varios delitos fiscales e intentó defraudar al sistema bancario estadounidense por más de $30 millones de dólares en préstamos fraudulentos. Al principio de esta semana, los Chrisley fueron declarados culpables por los delitos fiscales y han sido sentenciados a varios años en la cárcel.

La sentencia de Todd y Julie

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la evidencia proporcionada durante la investigación del caso demostró que los Chrisley lograron obtener los préstamos fraudulentos mediante extractos bancarios, informes de auditorías y estados financieros falsos. Con el dinero recaudado a través de los delitos fiscales, la pareja conocida por protagonizar el reality show Chrisley Knows Best, adquirió autos de lujo, ropa de diseñador, bienes raíces y viajes, según se lee en el comunicado proporcionado por el Departamento de Justicia. Además, según informó Page Six, Todd y Julie, junto a su contador, conspiraron para evadir el cobro de impuestos atrasados. Según explicó Ryan Buchanan, el Fiscal Federal del Distrito Norte de Georgia, en una conferencia de prensa, la jueza encargada del caso de la pareja sentenció a Todd a 12 años de prisión con tres de libertad supervisada, mientras que Julie recibió siete años de encarcelamiento y tres años de libertad supervisada. “Los Chrisley han construido un imperio basado en la mentira de que su riqueza proviene de la dedicación y el trabajo duro. El veredicto unánime del jurado deja las cosas claras. Todd y Julie son estafadores profesionales que se han ganado la vida saltando de un esquema de fraude a otro, mintiendo a los bancos, estafando a los vendedores y evadiendo impuestos en cada esquina”, dijo la Fiscal Annilise Peters durante una rueda de prensa.

La pelea de Todd y Julie

Tras darse a conocer la decisión del juez, el abogado de la familia, Alex Little lanzó un comunicado el martes a través el cual dio a conocer las esperanzas de la pareja: “Ayer fue un día difícil para la familia Chrisley. Pero Todd y Julie son personas de fe, y esa fe les da fuerza cuando apelan a sus convicciones. El juicio se vio lleno de errores graves y repetidos incluido el hecho de que el gobierno mintiera a los jurados sobre los impuestos que pagaba la pareja. Pero somos optimistas sobre el camino a seguir”, declaró el abogado de los Chrisley a People con la esperanza de apelar la decisión y disminuir el tiempo de sentencia de Todd y Julie.

Los hijos de Todd y Julie

Los protagonistas de Chrisley Knows Best tienen en conjunto 3 hijos, Savannah, de 25 años, Chase de 26 años y Grayson de 16 años, quienes al igual que sus padres han participado en varias ocasiones en el reality show. Antes de que se diera a conocer la sentencia de Todd y Julie, Savanna reveló durante un episodio de su podcast, Unlocked With Savannah Chrisley, sus planes para tomar custodia de su hermano menor y su sobrina Chloe de 10 años. “Es realmente difícil sentarse aquí, cuatro días antes de ir a la sala del tribunal. No sé cuál sea mi destino, cuál es el destino de mi familia. Sé que el corto plazo va a estar realmente difícil y que puedo volver a casa sin mis dos padres. Esas son las probabilidades, y esa es mi nueva realidad. Creo que esa es la parte más difícil, estoy tratando de navegar cómo enseñarle eso a dos niños que aún no están completamente desarrollados (…) Tengo que ser un modelo a seguir positivo para Chloe y Grayson. No importa lo difícil que se ponga”, dijo la Savannah a sus oyentes.