Las emotivas lágrimas de Alexis Vega al debutar en la Copa del Mundo de la FIFA

Han arrancado los partidos del Mundial de Futbol en Catar y la Selección Mexicana ya vivió su primer encuentro. Durante la ceremonia de los himnos nacionales en el partido de México contra Polonia, el jugador de Chivas, Alexis Vega acaparó todas las miradas al romper en llanto durante el Himno Nacional mexicano. Abrazado de sus compañeros, el delantero que participa por primera vez en una Copa de Mundo no pudo contener su emoción por este gran logro en su carrera y se mostró visiblemente conmovido minutos antes de comenzar su primer partido como titular en el Mundial de Catar.

La emoción de Alexis

Sin duda alguna, la primera aparición de la Selección Mexicana ha estado llena de emoción. Incluso antes de que comenzara el juego se podía sentir la pasión y alegría de los aficionados presentes, que pintaron de verde el Estadio 974, lugar donde se llevó a cabo el primer partido del Tri en contra de Polonia. A pesar de que el marcador final resultó en un empate entre ambas selecciones, fueron varios los momentos clave de este día. Al momento de escuchar el himno nacional mexicano, fueron varios los representantes de nuestro país que se notaron conmovidos, sin embargo, las lágrimas de jugador de Chivas, Alexis Vega fueron uno de los instantes más emotivos de este encuentro. Con apenas 24 años, el delantero del Club Deportivo de Guadalajara no pudo contener su emoción al debutar en pasto mundialista y escuchar el himno de su país y el apoyo de los miles de fanáticos que llenaron el Estadio 974 en Catar. Con lágrimas de felicidad, Vega cantó a todo pulmón el himno mexicano y después salió a la cancha a dar una gran batalla contra Polonia. Sin duda alguna, Alexis se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

El honor que recibió Vega

Además de estar cumpliendo su sueño de formar parte del Tri durante una Copa del Mundo, ha sido nombrado como uno de los mejores jugadores mexicanos durante la última etapa de preparación para la Copa de la FIFA. Durante la temporada de encuentros amistosos, Vega demostró su talento al anotar goles en contra de las selecciones de Irak y Suecia, además, días previo a su debut en la arena mundial, el delantero de la Selección Mexicana fue colocado por la FIFA a la par de jugadores como Lionel Messi y Neymar Jr. “Todavía no me la creo, por ahí vi algunas publicaciones donde sale Neymar, Messi, jugadores de mucha calidad y ver mi foto al lado de ellos, es un sueño que estoy viviendo, todavía no me la creo, estamos a nada, a hora de iniciar una Copa del Mundo y voy a representar a mi país de la mejor manera”, dijo emocionado en una entrevista para la FIFA el delantero mexicano.

Los momentos clave del primer partido de México

Lleno de emoción y nervio, así se vivió el primer encuentro del Tri durante la Copa del Mundo de la FIFA. A pesar de que ambos equipos tuvieron varias oportunidades de llevar el balón a la red, el encuentro entre México y Polonia acabó en empate con cero goles. Sin embargo, al minuto 58, los mexicanos que de varios puntos del mundo estaban atentos al partido vivieron momentos de gran tensión. El réferi tuvo que apoyarse en el VAR, gracias al cual determinó que Héctor Moreno jaloneó a Robert Lewandowski y decretó el penal a favor de Polonia. Parecía inminente la ventaja sobre México, sin embargo, Memo Ochoa llegó a salvar la noche con una parada espectacular, la cual fue ovacionada con gritos ensordecedores en el Estadio 974. Tras los primeros encuentros del grupo C en el cual está jugando el Tri, el primer lugar, de forma sumamente sorpresiva lo tomó Arabia Saudita con 3 puntos, al derrotar 2-1 a uno de los grandes favoritos a la copa, Argentina. México y Polonia ocupan la segunda y tercera posición tras el empate con 1 punto cada selección, mientras que el equipo de Messi se ha colocado en la cuarta posición al acumular 0 puntos.