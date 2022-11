El ultimátum de Elon Musk a los empleados de Twitter

El empresario y dueño de empresas como Tesla y SpaceX, Elon Musk, se encuentra de nuevo en el ojo del huracán. El magnate adquirió hace poco más de tres semanas la red social Twitter y desde su llegada a las oficinas ha causado todo un revuelo. De forma inmediata, tras adquirir la popular compañía, Musk tomó la radical decisión de despedir a casi todos los altos ejecutivos con el propósito de crear un nuevo equipo de líderes para llevar la red social. Además, a través de un correo, Elon comunicó al equipo de Twitter que ya no habrá más home office y advirtió a todos que se vienen tiempo difíciles en la empresa. El empresario explicó en el comunicado que todos los empleados deberán cumplir al menos 40 horas a la semana dentro de las instalaciones de la empresa y dichos horarios estarán sujetos a las condiciones aprobadas por él mismo. Tras recibir varias quejas por parte de los empleados, que previo a su llegada habían firmado un acuerdo que les permitía trabajar desde casa, Elon vuelve a colocarse en el foco de atención con su más reciente anuncio. El nuevo propietario de Twitte, dio a los empleados un ultimátum, en el cual se explica que todos los colaboradores de la compañía deberán comprometerse con un trabajo extremadamente duro o abandonar la empresa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Cesados sin previo aviso o por email: el desagradable despido en masa de Elon Musk en Twitter

Un despido ante las cámaras y obligación de trabajar 24 horas para los empleados: Elon Musk ya se hace notar en Twitter

El ultimátum de Musk

Desde su llegada a Twitter, el empresario se ha comprometido al generar un cambio radical dentro de la empresa y a pesar de las quejas que ha recibido por parte del equipo no da marcha atrás a sus planes. El martes por la noche, Elon Musk informó a los empleados de la red social que tienen hasta el jueves a las 5 de la tarde para comprometerse a un trabajo extremadamente duro o abandonar la empresa. Esta noticia se dio a conocer a través de un correo que mandó el magnate a altas horas de la noche del martes y el cual fue reenviado a diversos medios de comunicación. “En el futuro, para lograr avances en Twitter 2.0 y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo, necesitaremos ser extremadamente duros. Esto significará trabajar muchas horas a alta intensidad. Solo un desempeño excepcional constituirá una calificación aprobatoria”, se lee en el último correo compartido por Musk. Según explicó The Washington Post, Elon escribió que la red social será ‘mucho más impulsada por la ingeniería’ y después pasó a explicar el ultimátum que impuso a los empleados. “Si estás seguro de que deseas ser parte del nuevo Twitter, haz click en Sí en el enlace a continuación”, dijo el empresario en el correo. De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la liga parece llevar a un cuestionario. Además, Musk dijo a los trabajadores que quien no haya completado dicho formulario antes del jueves a las 5 de la tarde, recibirá tres meses de indemnización por despido. “Cualquiera que sea la decisión que tomes, gracias por tus esfuerzos para que Twitter tenga éxito”, se lee en el correo del nuevo dueño de la plataforma digital.

Elon Musk ya es el dueño de Twitter: su primera medida, despedir a los principales directivos

Los cambios aplicados por Elon

A pesar de que han sido golpes muy duros para los empleados de la red social, Musk advirtió de estos cambios incluso antes de terminar la compra de Twitter. Las nuevas medidas aplicadas por el magnate son muy similares a las que ha impuestos en sus demás empresas tales como SpaceX y Tesla. Sin embargo, los trabajadores de la plataforma digital han criticado mucho las decisiones de Musk, pues antes de que el empresario adquiriera la compañía, Twitter había establecido un acuerdo con los empleados que daba la oportunidad de laboral desde cualquier lugar. Sin importar las quejas, Elon ha dejado en claro que de forma inmediata se tienen que aplicar las nuevas estrategias para lograr un mejor funcionamiento de Twitter.