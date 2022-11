Los activistas ambientales pudieron haber ocasionado daño a una pintura de Gustav Klimt

Son cada vez más las manifestaciones por parte de grupos ambientalistas en distintos países del mundo. A través de redes sociales, los miembros de estos grupos han expresado su preocupación a los mandatarios con respecto al cambio climático y han publicado en sus perfiles los atroces ataques que han realizado a emblemáticas obras de arte en diversos museos. A pesar de que muchos de los activistas han sido arrestados, los ataques han aumentado de forma drástica. Ahora, tratando de lograr que los gobiernos se comprometan a detener la producción y nuevas licencias de combustibles fósiles, dos activistas austriacos fueron los que protagonizaron el nuevo acto de vandalismo. Al igual que Just Stop Oil, el grupo ‘Last Generation’ ha decidió alzar la voz y protestar en uno de los museos más espectaculares de Viena. Dos activistas entraron al interior del Museo Leopold y arrojaron pintura negra sobre el popular cuadro de Gustav Klimt ‘Muerte y Vida’ para después pegar sus manos al vidrio. Según se lee en los primeros reportes, el cuadro, que estaba protegido por un cristal no parece haber resultado dañado, sin embargo, los expertos del museo pidieron tiempo para confirmar y analizar a detalle la pintura.

El más reciente ataque de los activistas ambientales

El pasado martes, 14 de noviembre, dos miembros del grupo ‘Last Generation’ arrojaron lo que parece ser pintura negra sobre la emblemática obra de Gustav Klimt ‘Muerte y Vida’. A través de sus redes sociales los activistas compartieron los videos de los instantes del ataque en los cuales se ve cómo después de tratar de vandalizar la obra uno de ellos pega su mano al vidrio que protegía la pintura. Según explicaron las autoridades locales, un guardia del Museo Leopold logró contener a uno de los activistas hasta que llegara la policía del lugar. “Sabemos del problema desde hace 50 años, finalmente debemos actuar, de lo contrario, el planeta se romperá. Estamos corriendo hacia un infierno climático”, dijo uno de los manifestantes después de vandalizar la pintura de Klimt.

Los daños a la obra

De acuerdo con los primeros reportes, la pintura de Klimt parecía no haber resultado dañada, sin embargo, el personal del museo ha pedido tiempo de analizar bien la situación ya que están preocupados de que sí puedan existir daños. “Los restauradores están trabajando para determinar si la pintura protegida por vidrio ha sido dañada”, dijo el portavoz del museo, Kalus Pokorny, en un comunicado.

Las demás manifestaciones ambientales

Ya han sido varios grupos activistas que han seguido los pasos de Just Stop Oil. A lo largo de los últimos meses, se han dado numerosas manifestaciones en varios países del mundo. Los miembros defensores del planeta han atacado museos como la Royal Academy of Arts de Londres, la National Gallery, el Museo Barberini en Postdam, entre otros. A través de redes sociales, los activistas han compartido los actos de vandalismo hacia obras históricas como Sunflowers de Vincent Van Gogh, La Última Cena de Leonardo Da Vinci, The Hay Wain de John Constable entre varias otras. Inicialmente, las manifestaciones comenzaron a suceder principalmente en museos, sin embargo, los activistas ya han atacado varias tiendas departamentales como Harrods, Ferrari e incluso atacaron la figura del Rey Carlos III en el museo londinense de Madame Tussauds, al aventar pastel en el rostro de la figura del nuevo monarca de Inglaterra.