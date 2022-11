La novia que pidió a su doctor que la entregara al altar

Cada vez es más común ver cómo van cambiando las tradiciones nupciales y cómo las parejas implementan nuevos e inolvidables momentos durante la ceremonia de enlace, pero hay significativas cuestiones que se mantienen con el paso de los años. Sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos de ese especial día es el camino al altar de la novia de la mano de su padre, sin embargo, han sido varias las brides que han optado por caminar en compañía de ambos padres, de sus hermanos, tíos o incluso solas. Después de perder a su padre en 2009 y pasar por momentos de mucha incertidumbre al ser operada para remover un tumor del cerbero, Jessica Davis de 27 años, vivió uno de los momentos más emotivos de su vida cuando el doctor que se encargó de su padecimiento la acompañó en este momento tan especial. Después de que el doctor Alex Yu cuidara de ella durante varios años, Jessica decidió pedirle al hombre que le regresó la esperanza que la acompañara en el inicio de esta nueva etapa.

El tumor de Jessica

Fue en su primer año como estudiante universitaria que a Jessica Davis la diagnosticaron con un tumor cerebral benigno que requería cirugía. Según informó Today, un día la joven acudió al oftalmólogo el cual la mando a hacerse una resonancia magnética. Al obtener las imágenes los médicos se percataron de la presencia de un meningioma de grado dos, un tumor cerebral no canceroso. A pesar de que no era un tumor maligno, Jessica contó en entrevista con el medio estadounidense que sabía que su vida cambiaría de forma radical. Ahí fue cuando Davis acudió con el neurocirujano y vicepresidente de Allegheny Helth Network el doctor Alex Yu. Según explicó la joven a Today, desde el comienzo de la planeación del tratamiento, Alex se mostró muy tranquilo y atento por lo que Jessica se sintió muy bien al ser atendida por él: “Tenía mucha confianza. Él me hizo sentir que todo iba a estar bien”, dijo David al medio.

El camino al altar

Tras la cirugía que inicialmente había resultado bien, Jessica presentó algunas complicaciones, por lo que en varias ocasiones se vio obligada a viajar a Pittsburgh para ser atendida por el doctor Yu. Davis dijo a Today que cada seis meses se realizaba una resonancia magnética y era revisada por Alex para asegurarse de que el tumor no hubiera regresado. Al verse tan seguido, Jessica y Alex crearon un lazo muy especial y en ocasiones la joven bromeaba con él y según explicó le preguntó de broma que la acompañara al altar si alguna vez se casaba: “Probablemente diría que nunca me casaría. Prácticamente cualquiera te diría eso porque soy muy independiente. Yo le decía: ‘Si alguna vez me caso, ¿te gustaría acompañarme al altar?, y él me dijo: ‘¡Por supuesto!’”, explicó Davis al medio estadounidense. Después de que Alex atendiera a la joven, se formó una estrecha amistad entre ellos, por lo que cuando en abril Jessica comenzó a planear su boda, se acordó inmediatamente de lo que alguna vez le había pedido al doctor que la ayudó a mejorar.

En 2009, Davis perdió a su padre tras una dura batalla con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), por lo que la joven no podría pensar en nadie mejor para la tarea que el doctor Alex Yu. “Probablemente se olvidó de eso, eso pasó hace como seis años, yo estaba como: ‘¿Cómo le pregunto? ¿Quiero preguntarle? Siento que me avergonzaría si dice que no’, entonces le pregunté, y me dijo: ‘Oh, Dios mío, pensé que lo habías olvidado’”, dijo la joven de 27 años. Tras la emocionante celebración, Alex dijo a Today que se alegró mucho de poder haber sido parte de este momento en la vida de Jessica: “Este es un honor de toda la vida poder hacer esto por alguien y tener a alguien que te valore. Te recuerda que obviamente hay un propósito en la vida, y mi propósito era cuidarla y llevarla al altar. Nunca había acompañado a nadie por el pasillo. Fue uno de esos momentos en los que sientes una gran variedad de emociones. Te sientes agradecido, sientes amor y luego en un momento dije: ‘Está bien, ahora no podemos caernos, tenemos que llegar al altar”, explicó el doctor Yu a Today.