El hombre que tras un coma que le hizo perder la memoria, volvió a casarse con su esposa

Parecía un día normal en la vida de Andrew y Kristy Mackenzie. Tras 37 años de matrimonio, la pareja se dirigía a casa después de pasar el Día del Padre con su hija menor y su familia en Grottoes, Virginia. Alrededor de las 3:30 de la tarde, los Mackenzie se subieron a la motocicleta en la que llegaron para comenzar su camino de regreso a casa. Minutos después, la pareja sufrió un terrible accidente que los envió a ambos a al hospital. A pocos días de su ingreso, cuando Andrew despertó y tomó conciencia los médicos le preguntaron su nombre y el mes actual, sin embargo, el hombre de 58 años pensó que era 1993. Todo apunta a que la pérdida de memoria fue resultado de una contusión grave que el hombre sufrió durante el accidente y afortunadamente, los dos se encuentran bien y el accidente que pudo acabar en una verdadera tragedia solo fue un gran susto para la familia Mckenzie. Tras el accidente, tanto Andrew como Kristy se han vuelto a enamorar y han decidió renovar sus votos haciendo de esta una historia como salida de una película romántica.

El espeluznante accidente

Fue el pasado 19 de junio que la pareja que lleva más de 37 años de casada sufrió un terrible accidente saliendo de casa de una de sus hijas. Según informo Kristy a la revista People, de lo último de lo que se acuerda de ese día es cómo al empezar a alejarse de la casa donde se encontraban, volteó para despedirse de su hija menor y su nieta. Minutos después fue cuando ocurrió el espeluznante accidente. De acuerdo con los datos que proporcionaron las autoridades locales a la familia Mckenzie, un conductor se pasó el alto, de esta forma impactando directamente contra la motocicleta en la que se encontraban Andrew y Kristy. Uno de los vecinos de la localidad advirtió a la hija menor de los Mckenzie lo que había sucedido y explicó que ambos fueron empujados aproximadamente 20 metros. De forma inmediata Andrew y Kristy fueron trasladados al hospital donde se percataron de que el hombre de 58 años había perdido parte de su memoria.

Kristy explicó al medio estadounidense que cuando su esposo despertó del evento traumático, los médicos le preguntaron su nombre y el mes, sin embargo, él contestó que era el año 1993. Los médicos en ese momento no estaban seguros si los recuerdos de todos estos años se había ido para siempre o eventualmente se iban a recuperar. “Él me conocía, pero podía verlo mirar a través de mí. Fue el día más aterrador de mi vida. Al verlo mirarme así, no sabía cómo iba a recuperarlo”, dijo la mujer de 54 años a la revista. “No sé cómo pudimos haber sobrevivido. No puedo imaginarnos volando tan alto sobre el suelo y ser capaces de sobrevivir”, expresó el completamente recuperado Andrew a People.

La renovación de votos de los enamorados

Durante el accidente ambos sufrieron lesiones graves, Andrew tuvo una fuerte conmoción cerebral, se rompió varias vértebras en la espalda, el hueso de la pelvis izquierda, cinco costillas y la nariz, mientras que Kristy tuvo una conmoción cerebral leve, se rompió la espalda, la cadera, siete costillas y el omóplato izquierdo. “Nunca lo hubiera logrado sin ella. Siempre he dicho: ''Debes tener un propósito y una esperanza en la vida’. Y para mí, el amor de mi vida es Kristy, pero también trabajo para brindar y mejorar las cosas para nuestros hijos y nietos. Tengo esperanza y propósito”, dijo Andrew a People. A pesar de las graves condiciones en las cuales llegaron al hospital la pareja ha logrado recuperarse por completo y tras el accidente que casi acaba con sus vidas se han vuelto a enamorar y recientemente, acompañados de sus hijos y nietos renovaron sus votos.