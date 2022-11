Cobijada por sus amigos y familia, Angélica Vale recibe su estrella en el Paseo de la Fama

Angélica Vale, quien comenzó a escribir su historia como actriz con tan solo dos meses de edad en la telenovela ‘El milagro de vivir’ la cual protagonizaba su madre, Angélica María, sin duda alguna tiene una herencia de talento. Proveniente de una importante familia de artistas, Vale creció entre foros de televisión, es por eso que no es de extrañar que se haya convertido en una de las artistas mexicanas más populares no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Con 47 años de edad y una trayectoria artística exitosa de 40 años, la mexicana se encuentra en su mejor momento. Su talento, dedicación y pasión la han llevado a ser toda una celebridad de talla mundial y el pasado 10 de noviembre fue conmemorada a nivel internacional al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El espectacular logro de Angélica

Sin duda alguna el pasado jueves fue uno de los días más especiales en la vida de la actriz y cantante mexicana, pues rodeada de su familia y amigos más cercanos recibió un emotivo homenaje al ser grabada en la historia en el Paseo de la Fama de Hollywood. Con un emotivo video y justo un día antes de su cumpleaños 47, la actriz mexicana cumplió uno de sus más grandes sueños. En este importante evento, Angélica estuvo acompañada por su madre Angélica María, su esposo Otto Padrón, sus dos hijos Angélica y Daniel, y varios de sus compañeros del medio más cercanos como Pepe Aguilar, Kate del Castillo, Jaime Camil, Omar Chaparro, Adamari López entre otros. La ceremonia de entrega de la estrella fue realizada por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti y por Mitch O´Farrell, miembro del Concejo Municipal de la ciudad estadounidense. El nuevo homenaje que quedará grabado para siempre en la calle más emblemática de la cinematografía se puede encontrar en Hollywood Blvd, entre las avenidas La Brea y Sycamore, cerca del hotel The Hollywood Roosevelt.

Las emotivas palabras de Vale

“Con mucha emoción, me siento llena de amor, del público, de la prensa, de mis amigos, de mis compañeros. Me siento con un amor impresionante y no tengo palabras para agradecerles. Nunca pensé tener una estrella aquí porque hacía telenovelas, pero sé que algún día mis nietos y mis bisnietos van a poder venir a ver la estrella. Gracias, amor, por entenderme que estoy loca que necesito subirme a un escenario. Esta estrella está dedicada a mi papá, a mi mamá, pero arriba de ellos está mi abuela que es mi inspiración y sin ella no sería para nada ni quien soy como mujer ni como artista y se la dedico a mi México lindo y querido porque si no hubiera tenido carrera allá, esto no hubiera sucedido” dijo entre lágrimas de felicidad Angélica Vale.

La exitosa trayectoria de Angélica

Actualmente, la actriz y cantante mexicana vive junto a su esposo e hijos en la ciudad de Los Ángeles en California. Cuenta con un programa de radio y ha sido partícipe de varios proyectos televisivos a los cuales es invitada, entre los más recientes es el reality show de Univisión, ‘Tu Cara Me Suena’. Sin embargo, Vale alcanzó la fama mucho antes pues ha sido protagonista de varios proyectos entre los cuales está la telenovela ‘La Fea Más Bella’, con Jaime Camil, con la cual Angélica se llevó varios premios gracias a su impecable actuación. El gran talento de Angélica la han llevado a aparecer en más de 300 programas de televisión y es considerada como la reina de la comedia teatral. Además, la actriz y cantante ha aparecido en 20 largometrajes, entre los cuales destaca su participación en la película animada de Disney Pixar, ganadora del Oscar 2017, ‘Coco’, en donde da vida al personaje de Mamá Imelda. Ha grabado más de 25 álbumes, y se ha presentado en aproximadamente 30 producciones teatrales.