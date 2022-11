La mujer que fue atacada por un tiburón en una playa en San Diego

El viernes pasado el terror inundó la playa de Del Mar en California después de que una mujer fuera atacada por un tiburón mientras nadaba. Afortunadamente, Lyn Jutronich, de 50 años, logró sobrevivir al ataque. Según explicó Lyn a CNN, el viernes por la mañana estaba nadando cuando de repente sintió un golpe muy fuerte y después logró ver cómo el tiburón le mordía el muslo. La bañista ahora se encuentra en condición estable y tras recibir atención médica y ser tratada por laceraciones ya está recuperándose de la mordida en el Hospital Scripps Memorial en La Jolla.

La espeluznante experiencia que vivió Lyn

El viernes por la mañana, Lyn Jutronich junto con su compañero David se encontraban nadando en Del Mar Beach en San Diego, California cuando la mujer de 50 años fue atacada por un tiburón. Lyn explicó durante una entrevista con CNN que es una nadadora experimentada, pues cuando estudiaba en la universidad estaba en el equipo de natación. Además, Jutronich explicó que los dos acuden varias veces a la semana a la playa a disfrutar de un rato en el agua, y nunca les había pasado algo así. Lyn contó al medio estadounidense, que estaban por regresar a la orilla cuando de repente algo la golpeó con mucha fuerza: “Sentí un enorme golpe, como un golpe realmente fuerte, no sé como decirlo de otra manera, justo entre mis piernas y me empujó. Me dolió mucho y me empujó hacia arriba y fuera del agua. Miré hacia abajo y vi que un tiburón me estaba mordiendo el muslo. Afortunadamente, el animal se soltó. Me sacudió tal vez una vez, de ahí es donde conseguí las lesiones, y luego se soltó”, explicó la mujer a NBC7. Lyn dijo que el ataque sucedió tan rápido que todavía no tiene muy claros todos los detalles de aquel espeluznante momento. Tras ser mordida por el tiburón, Jutronich explicó que alertó a su compañero David lo que había sucedido: “Me acaban de morder, me acaban de morder. Tenemos que llegar a la orilla, tienes que llevarme a la orilla. Todavía podía nadar con un brazo, solo sabíamos que teníamos que llegar a la orilla, y eso es todo en lo que te enfocas en ese momento”, recordó la mujer durante la entrevista.

El apoyo a Lyn

En el momento que Lyn y David lograron salir del agua, los salvavidas de la playa acudieron a ayudar a la mujer herida. Poco después, Jutronich fue trasladada al Hospital Scripps Memorial en La Jolla y hasta el momento sigue bajo el cuidado de los médicos. Según informó el medio estadounidense, las heridas de Lyn han sido tratadas y los médicos han estado drenando cualquier infección del tiburón o del mar. Se ha confirmado que la mujer de 50 años ya se encuentra en condición estable y podrá salir del hospital en un par de días más. El jefe de salvavidas de Del Mar Beaach, Jon Elderbrock, confirmó a la cadena FOX 5 que fue un tiburón blanco juvenil el que mordió a Lyn. El socorrista informó que esta ha sido la primera ocasión en la que se da un ataque de tiburón en esta playa. A la hora del accidente, los nadadores se encontraban más allá de la línea de surf, un área muy frecuentada por los asistentes de la playa, por lo que para evitar nuevos incidentes los salvavidas decidieron cerrar el acceso al mar por unos días. “Las interacciones entre tiburones y humanos son constantes, lo que hace necesario que el área sea monitoreada de cerca. Las apariciones de tiburones blancos juveniles son raras, por lo que se puede considerar como un comportamiento extraordinario”, explicó al medio estadounidense Jon Elderbrock.