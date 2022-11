Arqueólogos aseguran haber encontrado la tumba perdida de Cleopatra

Sin duda alguna, Cleopatra, la última faraona de Egipto, es una de las mujeres más famosas de todo el mundo. A pesar de que se conocen muchas cosas de ella, todavía existen varios misterios que rodean a la faraona egipcia y su último lugar de descanso es precisamente uno de los lugares más buscados. Pero, la arqueóloga Kathleen Martinez de la Universidad de Santo Domingo podría estar a nada del descubrimiento del siglo. De acuerdo con la información que proporcionó la experta a Haritage Key, ha encontrado un túnel, excavado a través de las capas de roca, justo debajo del antiguo Templo Taposiris Magna en Egipto, que podría conducir a la tumba perdida de Cleopatra.

El espectacular descubrimiento

De acuerdo con la información sacado de la investigación que ha llevado a cabo Kathleen Martinez, el túnel se extiende por más de 1 kilómetro y medio. Además, la experta en arqueología aseguró que podría tratarse del Tunel de Eupalinos de la isla griega de Samos, mejor conocido como uno de los más importantes logros de ingeniería. Kathleen ha descrito este descubrimiento como un milagro de la ingeniería pues además de medir más de 1 kilómetro y medio, se encuentra a aproximadamente 13 metros de profundidad, y mide dos metros a lo alto. Según explicó Martinez al Heritage Key, al final de ese túnel podría encontrarse la emblemática tumba de Cleopatra, quien supuestamente está enterrada junto a su amante, el general romano, Marco Antonio. Según cuanta la leyenda, la última faraona egipcia negoció con el Emperador Octavio y consiguió un permiso especial para lograr que fueran enterrados juntos en Egipto para recrear la historia de Isis y Osiris, para vivir eternamente juntos.

La investigación de Kathleen

La arqueóloga de la Universidad de Santo Domingo lleva desde el 2005 trabajando en Taposiris Magna, pues según explicó durante su entrevista, está convencida de que al final de ese túnel se encuentra el último lugar de descanso de la famosa faraona. Al inicio de la investigación, estuvo trabajando junto con uno de los más reconocidos arqueólogos egipcios, Zahi Hawass, sin embargo, finalizaron su colaboración ya que Zahi no compartía la teoría de Kathleen pues asegura que la tumba no podría estar localizada ahí ya que en el Antiguo Egipto los faraones eran enterrados en pirámides y no en templos. Pero fue hace aproximadamente un año, que Martinez dio con 16 catacumbas precisamente en esta locación: “Son la prueba de que allí existe una tumba real”, dijo Kathleen al medio arqueológico. Además de las catacumbas, Kathleen ha descubierto varias imágenes con el nombre de Cleopatra y Marco Antonio, así como monedas con la figura de la última faraona de Egipto.

Los problemas a los que se han enfrentado durante la investigación

A pesar de que Martinez está convencida de que al final de ese túnel estén los restos de Cleopatra, durante los trabajos de excavación se han enfrentado a un problema. Según informó la arqueóloga, gran parte del túnel se encuentra bajo las aguas del Mar Mediterráneo y se cree que los cimientos del templo probablemente también lo estén. Kathleen explicó que ahora los trabajos de excavación estarán centrados principalmente en conseguir un acceso a esa parte de la estructura: “Este es el lugar perfecto para la tumba de Cleopatra. Si descubrimos la tumba, sería el descubrimiento más importante del siglo XXI”, dijo Kathleen a Heritage Key.