Las conmovedoras palabras de la mujer que fue salvada por su novio bombero de un auto en llamas

Un bombero de Florida arriesgó su vida para salvar a su novia después de que se vieran involucrados en un accidente automovilístico. Bryan Aparicio y Su Hninyi se encontraban dentro de un Uber en la carretera interestatal 95 en Delray Beach en camino a realizar un viaje en crucero cuando sucedió el trágico accidente. Según informó el medio estadounidense WPLG, un automóvil se desvió hacia el carril por donde estaba pasando un camión que transportaba combustible, haciendo que este se volcara e incendiara. El conductor del vehículo en el que se encontraban Bryan y Su trató de evitar la carambola, sin embargo, no logró controlar el coche y chocaron contra un muro de contención para después ser alcanzados por las llamas. Después de tomar conciencia, Bryan trató de escapar del coche, sin embargo, se topó con una gigante pared de fuego del lado de su puerta, después intentó abrir la puerta del lado de su novia, la cual estaba bloqueada con la pared de contención, por lo que terminó rompiendo una de las ventanas del asiento trasero para poder salir. Cuando logró abandonar el vehículo, se percató de que Su seguía adentro y sin pensarlo dos veces volvió a ingresar al auto en llamas para sacarla. Afortunadamente, ambos se encuentran a salvo y siguen recuperándose de las quemaduras.

La declaración de Su

A poco más de una semana del terrible accidente, Su Hninyi habló con la cadena estadounidense WPLG y contó varios detalles de ese día: “Me pongo muy emocional con todo esto. No podía creer que lográramos salir juntos. Estoy extremadamente feliz de que todos hayan sobrevivido. Nos amamos aún más ahora que casi nos perdemos. No estaría aquí hoy sin él. Le debo mi vida. Estando dentro del coche estaba sentada pensando que no íbamos a poder salir de ahí. Nos alejamos corriendo del coche y explotó detrás de nosotros”, dijo visiblemente conmovida Su. Tras el accidente, la joven pareja fue trasladada al hospital en estado crítico con quemaduras graves, pero afortunadamente, tanto Bryan como Su han estado recuperándose poco a poco. Aparicio ya se encuentra descansando en casa, sin embargo, todavía tiene quemaduras fuertes en la cara, brazos y piernas, mientras que el conductor del Uber, Carlos Molina de 61 años, quien sufrió quemaduras en aproximadamente 35% de su cuerpo permanece bajo el cuidado médico.

El apoyo a Bryan y Su

A través de un GoFundMe, los compañeros de Bryan del Broward Sheriff Fire Rescue, han solicitado apoyo a la pareja. Los bomberos del condado de Broward pusieron como meta recaudar $200,000 dólares (aproximadamente $3,940,000 pesos mexicanos) para Bryan y Su y hasta el momento se han logrado acumular casi $100,000 dólares (aproximadamente $1,960,000 de pesos mexicanos). “Nosotros, los compañeros bomberos de Bryan de la Estación 10, estamos comenzando una recaudación de fondos para ayudarlo a él y a Su en estos tiempos difíciles. Para aquellos de ustedes que conocen a Bryan, saben que es un ser humano amable y excepcional. Sus rápidas acciones y actos de heroísmo salvaron la vida de su novia. Creemos que es nuestro turno de dar un paso adelante y mostrarle que la comunidad a la que sirve está de su lado y lista para ayudarlo durante estas circunstancias imprevistas”, se lee en la descripción de la página de recaudación de fondos.