Conmoción por el asesinato del rapero Takeoff en Houston

El mundo de la música se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del rapero Takeoff, integrante del trío Migos. De acuerdo con la información proporcionada por medios como TMZ, Variety y Hollywood Reporter, el músico perdió la vida en un tiroteo en el centro de entretenimiento Billiards and Bowling Alley, en Houston en martes 1 de noviembre en la madrugada. Según informaron los medios estadounidenses, Quavo, el tío de Takeoff y también integrante del grupo, se encontraba con el rapero cuando ocurrió el tiroteo, y no se ha dado a conocer si salió herido. Las autoridades confirmaron que otras dos personas fueron gravemente heridas y fueron trasladadas al hospital.

Los reportes policiales

De acuerdo con las declaraciones por parte de los investigadores del caso, el tiroteo ocurrió alrededor de las 2:30 de la mañana en el centro de entretenimiento 810 Billiards & Bowling Alley en Houston. Aparentemente, el rapero Takeoff, se encontraba en el lugar de los hechos con su tío y compañero de grupo, Quavo, cuando uno de los presentes abrió fuego. Los guardias de seguridad dijeron que dentro del lugar estaban alrededor de 40 o 50 personas y que escucharon los disparos, pero no lograron a ver quién fue el que comenzó a disparar. Según explicaron los oficiales a través de un comunicado, al momento de su llegada al lugar de los hechos, se encontraron con una gran multitud y un hombre sin vida con una herida en el cuello o en la cabeza, sin embargo, la policía local dijo que no revelaría la identidad de la víctima hasta alertar a la familia. Según reportaron los medios estadounidenses, TMZ, Variety y Hollywood Reporter, el miembro de Migos de 28 años, fue el que perdió la vida durante el tiroteo y hasta el momento no se ha dado a conocer si Quavo se encuentra ileso. Takeoff había publicado a través de su perfil de Instagram fotos asistiendo al 819 Billiards & Bowling Alley y las imágenes de la escena del crimen que fueron compartidas en redes sociales parecían mostrar a un hombre en el suelo, con la misma ropa que traía el rapero. De acuerdo con Associated Press, un representante de Migos, quien no estaba autorizado a hablar en público, confirmó al medio la noticia del fallecimiento del rapero.

La investigación policial

En los reportes publicados por el Departamento Policial de Houston se lee que el hombre fue declarado muerto en el lugar, además, otras dos personas fueron trasladadas con heridas graves al hospital. Según explicaron en un comunicado por parte de los oficiales, se está llevando a cabo una investigación y se están estudiando las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad del lugar para encontrar al responsable del tiroteo, ya que no se ha realizado ningún arresto hasta el momento. TMZ explicó que la persona que llamó al 911 dijo que se habían escuchado 5 disparos en el lugar de entretenimiento y una mujer, quien dijo ser enfermera, se ofreció a ayudar a Takeoff, aunque lamentablemente, no pudo hacer nada.

¿Quién fue Takeoff?

Con más de 15 años de experiencia en el ámbito musical, Migos se convirtió rápidamente en un grupo reconocido a nivel mundial y fue en el 2013 cuando lograron uno de sus éxitos más grandes con la canción de ‘Versace’ que tuvo un remix con Drake. Después, llegaron éxitos como ‘Bad and Boujee’ y ‘Look at My Dab’, han colaborado con artistas como Calvin Harris, Kanye West, Pharrel Williams, Nicki Minaj, 21 Savage y Cardi B.