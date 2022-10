El lado más fascinante de Madrid

Probablemente no existe otra ciudad como Madrid. Además de ser un excelente punto de partida para emprender una travesía por el Viejo Continente, su amplio abanico de posibilidades para ver y hacer ha hecho de su oferta turística una de las más sólidas y diversificadas de Europa y del mundo. Con la intención de ayudarte a descubrir la quintaesencia del estilo de vida madrileño, te compartimos una recopilación de sitios y actividades para vivir un viaje inolvidable. ¡Toma nota!

VER GALERÍA

Madrid se ha convertido en la segunda ciudad europea en cuanto al turismo de compras. Imagen cedida por la Comunidad de Madrid

MADRID, LA TIENDA MÁS EXCLUSIVA DEL MUNDO

Madrid es referente en cuanto a moda y diseño; tiene tiendas para todos los gustos y presupuestos. Definitivamente, cuando estés aquí, tendrás que darte el tiempo para disfrutar de una experiencia única de shopping.

Si eres amante del lujo, la renombrada Milla de Oro –conformada por las calles de Serrano, Velázquez, Ortega y Gasset y Juan Bravo– es un recorrido imprescindible en el distinguido barrio de Salamanca. Aquí te esperan las más refinadas marcas de moda, los showrooms de marcas trendy –¡y muy guays!–, como Maksu, Suma Cruz, By Niumaal o BF by Beatriz Furest –a las que, sin duda, tendrás que echarles un vistazo–; y concept stores con una cuidada selección de prendas y accesorios, como The Villã Concept. Igualmente, podrás encontrar elegantes centros comerciales, como el ABC Serrano y próximamente (segundo semestre de 2023) el Wow, un mall multimarca que abrirá su segunda unidad en el edificio que albergó a El Corte Inglés de Serrano.

En paralelo, en los barrios de Malasaña, Chueca, Triball y Salesas descubrirás alternativas innovadoras, bohemias y vanguardistas. En la zona de Fuencarral encontrarás multitud de pequeñas tiendas que destacan por su originalidad; tanto la calle principal como las calles aledañas se han convertido en una de las áreas de compras favoritas de locales y turistas. Por su parte, el Triángulo de Ballesta –conocido como Triball– alberga tiendas de ropa de conceptos frescos y diseñadores emergentes. Muy cerca de aquí se encuentra Chueca, una de las zonas más cosmopolitas y vanguardistas de Madrid donde podrás hallar espacios con las últimas tendencias de moda, como Am.lul, un concept store que aúna marcas slow fashion de ropa y accesorios de decoración.

GASTRONOMÍA SIN PAR: SABOREA MADRID

La riqueza culinaria de la capital española la ha convertido en un paraíso gastronómico para los apasionados del buen comer. Entre los restaurantes históricos imprescindibles se encuentran dos clásicos de cocina tradicional, magnífica y suculenta: Botín (C. de Cuchilleros, 17) –catalogado como el restaurante más antiguo del mundo– y Casa Lucio (C. de la Cava Baja, 35), por donde han pasado y pasan celebridades de diferente índole. Por su parte, Horcher (C. de Alfonso XII, 6, etiqueta rigurosa) –situado al lado de la Puerta de Alcalá y frente a los jardines del Parque del Retiro– fue el primer restaurante auténticamente de lujo de la capital. Su propuesta, con tintes austro-alemanes, lo convirtió en el favorito de Salvador Dalí y Chaplin; hoy continúa sorprendiendo a los paladares más exigentes.

VER GALERÍA

Inaugurado en 1725, Botín consta como el restaurante más antiguo del mundo. Imagen cedida por la Comunidad de Madrid

Pasando a las nuevas propuestas, laureados chefs nacionales e internacionales continúan apostando por esta ciudad para expandir su legado. Quique Dacosta, por ejemplo, ha abierto Deessa –ubicado dentro del hotel epítome de lujo en la ciudad, el icónico Mandarin Oriental Ritz–, galardonado con una estrella Michelin. Con respecto a México, Enrique Olvera lidera Jerónimo, su primer restaurante en Europa, situado en el hotel The Madrid Edition.

VER GALERÍA

Madrid atesora más de 29 estrellas Michelin, concedidas a distintos restaurantes. Imagen cedida por la Comunidad de Madrid

Una nueva generación de cocineros jóvenes comienza a darle un giro a la escena gastronómica de la ciudad con propuestas que bien vale la pena descubrir para estar al día. En Picones de María (Calle Simancas, 12) –uno de los nuevos favoritos de los madrileños–, te espera una oferta culinaria que aúna versiones adaptadas de las recetas más emblemáticas de España; Comparte Bistró (Calle de Belén, 6), cuya cocina sencilla y honesta se define como un viaje de sabores y cariño de París a Cádiz (sin olvidar Madrid) y Marmitón (Calle de las Aguas, 6) un bistro de cocina y mesa, fundado por los chefs Pablo Sánchez y Lalo Zarcero, para probar nuevos sabores junto con la mejor compañía.

PORQUE MADRID NUNCA DUERME, PLANES NOCTURNOS

Luego de la cena, disfruta Madrid hasta las altas horas de la madrugada. Ya sea en algún bar, un speakeasy con música jazz, una de las coctelerías que se encienden a medianoche o en alguna discoteca, la ciudad que ni duerme ni descansa garantiza fabulosas veladas madrileñas.

VER GALERÍA

La actividad nocturna de Madrid te invita a dejarte llevar hasta altas horas de la noche. Imagen cedida por la Comunidad de Madrid

Si después de hacer una copa en alguna de las terrazas más apetecibles de Madrid, como la del Hotel Urban, la de Bulbiza o Doñaluz-The Madrid Rooftop, deseas comenzar la noche en un bar o speakeasy, entre las recomendaciones in del momento se encuentran: Trafalgar, Gota Wine, Momus, Lovo Bar y Salmón Gurú. Para seguir, si así te apetece, el Club Malasaña, Lula Club y el Goya Social Club son opciones de discotecas ideales para salir de fiesta y pasarlo bien.

VER GALERÍA

En Madrid, la diversión está garantizada cualquier día de la semana. Imagen cedida por la Comunidad de Madrid

De lunes a domingo podrás salir en zonas como Chueca, Las Letras o el barrio de Salamanca, en donde no te costará nada encontrar un local abierto sea la época del año, el día de la semana o la hora que sea.

CONOCE LA COMUNIDAD DE MADRID

¿Viajas pronto a la capital española o planeas hacerlo próximamente? Ingresa en la Comunidad de Madrid para conocer los mil rincones para adentrarse y vivir la ciudad de la manera más auténtica, al igual que los sitios de interés y las actividades que no te puedes perder: los monumentos y museos, la agenda de actividades culturales, gastronómicas, deportivas y de entretenimiento, además de recomendaciones de experiencias memorables y sitios para ir de compras y disfrutar de la vida nocturna.