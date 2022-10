Las crecientes manifestaciones por parte de los activistas ambientales

Han pasado menos de dos semanas desde que los activistas ambientales de Just Stop Oil atacaran otra emblemática obra de arte. A través de redes sociales del grupo de manifestantes se pudo ver como dos miembros lanzaron dos latas de sopa de tomate a la pieza ‘Los Girasoles’ de Vincent Van Gogh antes de pegar sus manos a la pared. A pesar de que varias personas que pertenecen al movimiento han sido detenidas, los ataques continúan. Hace apenas un par de días, la policía alemana arrestó a dos activistas después de que arrojaran puré de papas a una obra de Claude Monet, siguiendo los esfuerzos de sus compañeros de llamar la atención de los gobiernos sobre el cambio climático. Pero, no ha sido la única forma en la que se han manifestado, pues a lo largo de la última semana, Just Stop Oil ha causado más revuelo que nunca.

Inicialmente, las manifestaciones de grupo ambientalista ocurrían en Reino Unido, pero fue esta semana que dos miembros alemanes, luchando por las mismas causas, decidieron alzar la voz. Un hombre y una mujer, cuyas identidades no fueron reveladas por las autoridades alemanas, aventaron puré de papa a la pintura ‘Grainstacks’ de Claude Monet en el Museo Barberini en Postdam. A través de redes sociales, Just Stop Oil compartió el video del momento en donde se ve a los miembros ambientalistas pegados a la pared expresando la razón por la cual han tratado de arruinar la obra de Monet: “Estamos en una catástrofe climática y lo único que le temen es la sopa de tomate o al puré de papa en un cuadro. ¿Saben a qué le tengo miedo? Tengo miedo porque la ciencia nos dice que no podremos alimentar a nuestras familias en 2050. ¿Se necesita puré de papa en una obra para que escuchen? Esta pintura no valdrá nada si tenemos que pelear por la comida. ¿Cuándo finalmente comenzarán a escuchar? ¿Cuándo finalmente empezarán a escuchar y dejarán de hacer negocios de forma ‘habitual?”, dijo uno de los activistas mientras pegaban sus manos a la pared. Afortunadamente, y como ha ocurrido en ocasiones previas, la emblemática obra no sufrió daños graves ya que estaba protegida por un vidrio y después de pasar por un proceso de evaluación, regresó a la sala de exhibición.

Las otras manifestaciones de los activistas ambientales

El incidente que causó todo un revuelo en el Museo Barberini en Alemania se produce en medio de varios actos más realizados por Just Stop Oil. Tan solo días antes de atacar la obra de Monet, dos activistas fueron grabados aventando dos pasteles en el rostro de la figura de cera del Rey Carlos III, en el museo londinense de Madame Tussauds. “La ciencia es clara, la demanda es sencilla: detengan las nuevas licencias de petróleo y gas”, dijeron los dos miembros antes de atacar la figura del monarca de Reino Unido. En redes sociales los activistas explicaron que culpan al hijo de Isabel II por haber abandonado sus planes de asistir y dar un discurso en la próxima COP27 de la ONU. Además, otros miembros del grupo ambientalista se han adherido al marco de ‘La última cena’ de Leonardo da Vinci, ‘The Hay Wain’ de John Constable y ha realizado disntintas manifestaciones en las calles de Londres. Apenas el fin de semana pasado, cuatro activistas parodiaron la icónica portada del álbum de The Beatles en Abbey Road y detuvieron el tránsito durante varios minutos antes de ser detenidos. Y previo a eso, un grupo de aproximadamente 20 personas vandalizaron la vidriería de varias tiendas en Reino Unido, tales como Harrods, Ferrari entre otras. De acuerdo con los reportes de las autoridades, en esa ocasión los oficiales solo lograron arrestar a dos miembros de Just Stop Oil.