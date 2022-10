El fanático que se aventuró a caminar de España a Qatar se encuentra desaparecido

Fue el pasado mes de enero que Santiago Sánchez, un excursionista experimentado, comenzó su viaje desde Madrid a Doha, Qatar, pera llegar justo a tiempo al primer partido de la selección española a la Copa del Mundo 2022. Desde que emprendió su caminata, el hombre no ha fallado en compartir a través de sus redes sociales todas las experiencias que ha vivido a lo largo de estos meses. Sánchez, quien ya llevaba recorridos 15 países, estaba por comenzar a cruzar Irán cuando de forma misteriosa dejó de comunicarse con sus amigos y familiares. Desde entonces, el español ha estado desaparecido y tras tres semanas de no saber nada de él se han elevado las preocupaciones en cuanto a su bienestar.

¿Cuándo fue visto por última vez?

Santiago Sánchez, de 41 años es un excursionista experimentado, exparacaidista y gran apasionado del futbol, por lo que decidió emprender una aventura recorriendo a pie diferentes países desde Madrid a Doha, lugar donde se llevará a cabo la Copa Mundial de Futbol 2022. El español comenzó su viaje durante el mes de enero, y desde entonces ha estado compartiendo detalles de su aventura de forma constantes, sin embargo, el pasado 2 de octubre Santiago dejó de compartir publicaciones en sus redes sociales y no ha tenido contacto alguno con su familia o amigos. Se sabe que el hombre estuvo 24 horas antes de haber desaparecido con una familia Kurda. Los miembros esta familia lo acogieron durante unas horas y le dieron indicaciones para ayudarlo a llegar a su siguiente destino, según explicó Tofiq Ahmad en entrevista con The Associated Press. “Le dijimos que teníamos ropa y que podía escoger lo que quisiera. Nos pidió una toalla para poder tomar una ducha después de descansar un rato. Era muy amable y pasamos una noche muy agradable. Habló con mis hijos sobre su viaje al Mundial de Qatar”, dijo el miembro de la familia Kurda. Tras pasar la noche bajo el techo de la familia de Tofiq, Sánchez volvió a retomar su camino y se dirigió hacia la frontera de Irán. Desde entonces no se ha sabido nada del aficionado español.

El viaje de Santiago

El hombre de 41 años explicó antes de comenzar su caminata que a través de esta experiencia quería aprender cómo vivían los demás antes de llegar al primer partido de la selección española el 23 de noviembre. En su perfil de Instagram se ve que ha recorrido países como España, Italia, Albania, Grecia, Turquía, Irak entre otros. “La idea del viaje es motivar e inspirar a otras personas para que demuestren que pueden llegar muy lejos con muy poco”, dijo el español a The Associated Press en una entrevista. Según explicaron los familiares de Santiago, el 2 de octubre fue la última vez que recibieron un mensaje de él y entre sus planes estaba llegar a Tehrán, donde un canal televisivo quería entrevistarlo. “Estamos profundamente preocupados, no podemos dejar de llorar mi esposo y yo. Después de unos días, no nos preocupábamos de que no publicara, coincidía con lo que había dicho, pero después de ocho o nueve días, comenzamos a pensar que teníamos que denunciar su desaparición”, explicó la madre de Sánchez a The Associated Press. Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de España informó que hasta el momento no se tienen pistas del paradero de Santiago, sin embargo, el embajador español de Teherán está formando parte en la investigación.