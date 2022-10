El trágico final de la estudiante desaparecida en la Universidad de Princeton

Princeton University, una de las instituciones educacionales más prestigiosas de Estados Unidos se encuentra en el ojo del huracán desde que se dio a conocer que una joven estudiante desapareció el pasado viernes por la madrugada. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, Misrach Ewunetie, de 20 años, fue vista por última vez alrededor de las 3 de la mañana cerca de Scully Hall, lugar donde vive dentro de las instalaciones de la universidad. Tras una búsqueda de seis días, las autoridades confirmaron que encontraron el cuerpo de la estudiante cerca de el campus universitario.

El lamentable fallecimiento de Misrach

Apenas el miércoles por la tarde tanto la universidad como los investigadores no habían podido dar detalles sobre la misteriosa desaparición de la joven, pero lamentablemente, las autoridades estadounidenses han confirmado se ha encontrado el cuerpo de Ewunetie cerca de Princeton. De acuerdo con los datos proporcionados por los investigadores, la joven fue encontrada sin vida cerca de las canchas de tenis del campus y las autoridades señalaron que no parecía haber signo de trauma en el cuerpo: "Su muerte no parece sospechosa o de naturaleza criminal", explicó la Oficina del Fiscal del Condado de Mercer a través de un comunicado.

El comunicado de la universidad

La noticia de la desaparición de Ewunetie se dio el domingo a través de un correo que mandó la institución educacional a sus alumnos y profesores. De acuerdo con la información proporcionada por el vicerrector de Princeton, fueron los familiares de la joven quienes se pusieron en contacto con la escuela para solicitar un control de bienestar después de no tener noticias de su hija en varios días. Desde entonces se ha comenzado la investigación del caso de Misrach y tras más de cinco días de búsqueda los oficiales confirmaron sobre el lamentable fallecimiento de la joven.

Por su parte, el vicerrector de la prestigiosa universidad, W Rochelle Callhoun emitió un comunicado oficial previo a las más recientes noticias del caso: “Estimados estudiantes de Princeton, incluso cuando experimentamos un descanso de nuestras rutinas en el campus del semestre de otoño, nuestros corazones y pensamientos regresan a nuestra comunidad del campus mientras continuamos la búsqueda de Misrach Ewunetie. Hablé con el jefe del Departamento de Seguridad Pública (DPS), la agencia de aplicación de la ley de nuestro campus que lidera la investigación con la Oficina del Fiscal del Condado de Mercer. Esto es lo que sabemos: el domingo 16 de octubre por la noche, la familia de Misrach notificó al DPS que no había tenido noticias suyas en varios días. Solicitaron que el DPS realice un control de bienestar. Desde el domingo, el DPS ha estado trabajando activamente con la Oficina del Fiscal y con los departamentos de policía estatales y locales para seguir todas las pistas en la búsqueda de Misrach. El lunes 17 de octubre, el DPS emitió una Alerta Tiger de estudiante desaparecido pidiendo que cualquier persona con información sobre el paradero de Misrach se comunique con ellos. Nuestro agradecimiento al DPS, la Oficina del Fiscal del Condado de Mercer y los departamentos de policía locales y estatales que están involucrados en la búsqueda por sus incasables esfuerzos. Confío en que se está haciendo todo lo posible para encontrar a Misrach. Desde la emisión de la Tiger Alert, la comunidad de nuestro campus ha demostrado una gran cantidad de apoyo, preocupación, oraciones y esperanzas por el bienestar y el regreso seguro de Misrach. Gracias a todos por seguir teniendo a Misrach y a su familia en sus pensamientos mientras nuestra búsqueda continúa”, se lee en el sitio oficial de Princeton.

Después de que se diera a conocer la trágica noticia, el vicerrector emitió otro mensaje a través de las redes sociales de la universidad: "Nuestros corazones están con su familia, sus amigos y muchos otros que la conocieron y la amaron. Estamos planeando una oportunidad para que los estudiantes se unan y recuerden a Misrach. La información sobre la reunión se compartirá por separado cuando se conozcan los detalles", dijo en un comunicado.