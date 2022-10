Como sacado de la película de Samuel L. Jackson, un pasajero encuentra una serpiente a bordo de un vuelo

¿Alguna vez imaginaste vivir una de las escenas de las cintas más emblemáticas del género de terror? Para desgracia de muchas personas justo así sucedió a bordo de un vuelo en Estados Unidos pues no necesitaron de la ficción para vivir una verdaderamente espeluznante experiencia. Como salido de una película de Hollywood, en específico de la cinta ‘Serpientes a bordo’, protagonizada por Samuel L. Jackson, los pasajeros de un vuelo comercial de United Airlines experimentaron un viaje poco placentero y lleno de miedo. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, uno de los turistas encontró una serpiente debajo de sus pies en pleno vuelo. Afortunadamente y a comparación de la película, ninguno de los pasajeros salió herido y la serpiente fue liberada.

¿Cómo vieron a la serpiente?

Según informó el canal News 12, el incidente ocurrió el pasado lunes durante el vuelo de Tampa Bay al Aeropuerto Internacional de Newark Liberty en Nueva Jersey operado por la aerolínea United Airlines. De acuerdo con la información proporcionada por los testigos al canal televisivo, los pasajeros de clase ejecutiva comenzaron a gritar y elevar los pies mientras el avión ya avanzaba sobre la pista de aterrizaje en el destino final. Según se informó, el reptil fue visto por uno de los pasajeros que estaba preparando sus pertenencias para la salida del avión, quien de forma inmediata alertó a la tripulación aérea. Por su parte, los miembros del equipo de United Airlines pidieron asistencia a las autoridades del aeropuerto. Para cuando la nave paró por completó dejando pasar a las Autoridades Portuarias del Aeropuerto Internacional de Nueva Jersey, el animal ya se había deslizado a la sección de clase turista, causando miedo en todo el avión. Al abrirse la puerta de embarque, miembros de la policía entraron a la cabina y con facilidad retiraron al animal antes de liberarlo, además informaron que afortunadamente, no hubo pasajeros heridos.

¿Qué peligro representó el animal para los pasajeros?

De acuerdo con los oficiales del Aeropuerto Internacional de Newark, se trató de una serpiente de liga, mejor conocida como serpiente de jardín y se confirmó que ninguno de los pasajeros sufrió alguna herida a causa del incidente. Las autoridades explicaron que el reptil que fue encontrado a bordo no es venenoso y no representó ningún tipo de amenaza a los viajeros ya que es una especie que se encuentra con frecuencia en jardines, donde ayudan a controlar a las plagas. Según informaron a CNN los expertos de la Comisión de Recursos de Vida Silvestre, estos animales son inofensivos para las personas y por lo general habitan en bosques, campos y humedales, por lo que no queda claro cómo la víbora pudo llegar hasta la cabina. A pesar de que el incidente recordó a la popular película ‘Serpientes a Bordo’, no es la primera vez que sucede algo así. Según informó Daily Mail, se sabe de dos casos similares, el primero en 2013 cuando una pitón fue vista aferrada al ala del avión por los pasajeros de un vuelo de Australia a Papúa Nueva Guinea y el segundo en el 2016 en una ruta de Aeroméxico, en esta ocasión el animal fue visto dentro de la cabina casi llegando a la Ciudad de México.