El impresionante ataque de un oso a dos jóvenes

Cuatro miembros del Northwest College en Powell, Wyoming, salieron a tomar una caminata el pasado sábado. Todo parecía marchar con tranquilidad hasta que dos jóvenes del grupo fueron atacados por un oso. De acuerdo con la información proporcionada por Fox News, Kendell Cummings y Brady Lowry, dos estudiantes de segundo año, fueron atacados mientras se encontraban cazando con sus compañeros August Harrison y Orina Jackson en el Bosque Nacional de Shoshone. Tras el terrible accidente, ambos jóvenes se encuentran recuperándose en el hospital por las graves lesiones.

El impresionante ataque

El pasado sábado cuatro estudiantes del Northwest College de Wyoming pasaron momentos de mucha tensión al ser atacados por un oso grande en medio del bosque durante una caza. Dos de los jóvenes resultaron gravemente heridos, afortunadamente, ya se encuentran en el hospital recuperándose. Según explicó Brady Lowry, uno de los estudiantes afectados, a Fox News , él y su compañero Kendell Cummings se separaron del grupo para explorar un lugar un poco más alto donde al parecer vieron rastros de un oso. “Antes de que pudieras pensar o parpadear, un oso salió corriendo de los árboles justo en frente de mí. Me estaba golpeando bastante fuerte”, explicó el joven al medio estadounidense. El estudiante, quien al igual que su compañero, pertenece al equipo de lucha de la Universidad, tomó posición de bolita para tratar de protegerse mientras Kendell trataba de distraer al oso. Brady salió del ataque con un brazo roto el cual necesitó de seis tornillos para ser restaurado, además sufrió una fuerte lesión un su muslo derecho, mientras que Kendell fue gravemente lastimado en la cabeza, cara, el brazo y la pierna izquierda. Los otros dos estudiantes que acompañaban a Lowry y Cummings escucharon los gritos de sus amigos y marcaron rápidamente al 911 para pedir apoyo médico urgente. A la llegada de la brigada médica, Cummings, quien sufrió peores heridas, fue trasladado en helicóptero de forma inmediata al St. Vincent Healthcare en Montana, mientras que Lowry primero fue llevado al Cody Regional para después ser trasladado al mismo hospital que su compañero. De acuerdo con la información proporcionada por el equipo médico, Cummings recibió 60 grapas en la cabeza y una cirugía plástica para tratar las fuertes heridas de la cara, además, recibió varias puntadas en ambos brazos y piernas. “Podía escuchar cuando sus dientes golpeaban contra mi cráneo, podía sentir cuando mordía mis huesos y crujían”, explicó Kendell al Cowboy State Daily.

El mensaje por parte de la Universidad

A través de un comunicado oficial, la rectora del Northwest College, Lisa Watson, dio a conocer que se espera que los dos estudiantes se recuperen al completo: “Para aquellos de ustedes que no se han enterado, cuatro miembros del equipo de Trapper Wrestling estaban de excursión el sábado por la tarde cuando dos de ellos se encontraron con un oso pardo. Debido a lo repentino del encuentro, no pudieron desplegar su spray para osos. Después del ataque, pudieron regresar a su vehículo con la ayuda de sus compañeros y buscaron atención médica. Ambos hombres se encuentran actualmente bajo supervisión médica y se espera que se recuperen por completo. Estoy muy agradecida con aquellos que ayudaron a estos valientes jóvenes después de esta terrible experiencia y que no se perdieron vidas. Fue necesario pensar rápido y no poca valentía para que esto no acabara en tragedia. Mi agradecimiento al entrenador Ziegler y al equipo de Trapper Wrestling por su viaje a Billings para mostrar su apoyo a sus hermanos lesionados. Que su recuperación sea rápida y que su espíritu se mantenga fuerte". Después del espeluznante incidente, el Departamento de Caza y Pesca de Wyoming también emitió un comunicado a través del cual explicaron que se está llevando una investigación sobre el accidente: “En las cercanías donde ocurrió el ataque, los informes de los terratenientes y los cazadores indican que puede haber entre seis y 10 osos diferentes moviéndose entre campos agrícolas y pendientes de baja elevación. Game and Fish continuará monitoreando la actividad de los osos en el área y trabajará con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para tomar decisiones de gestión en el mejor interés de la seguridad pública. Esta es una situación triste y desafortunada, deseamos a ambas víctimas una pronta y completa recuperación”.