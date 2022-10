Los manifestantes de Just Stop Oil lanzan latas de sopa de tomate a obra de Van Gogh Dos manifestantes ambientales arrojaron dos latas de sopa Heinz a la obra ‘Los Girasoles’

A lo largo de los últimos meses, los manifestantes de Just Stop Oil han estado vandalizando varias obras de arte en importantes museos de Reino Unido con la finalidad de obligar al gobierno inglés a comprometerse a detener la producción y nuevas licencias de combustibles fósiles. Después de que representantes del grupo activista se hayan pegado a pinturas como ‘The Hay Wain’ en la National Gallery de Londres y la ‘Última cena’ de Leonardo da Vinci en la Royal Academy of Arts, esta semana han vuelto a atacar una emblemática obra de arte. Se trata de los famosos ‘Girasoles’ de Vincent Van Gogh, exhibidos en la National Gallery en el centro de Londres. A través de las redes sociales del grupo de manifestantes se puede ver cómo dos miembros lanzan una lata de sopa de tomate a la emblemática pieza antes de pegar sus manos a la pared.

Durante la tarde del viernes 14 de octubre, dos manifestantes vestidas con camisetas con el nombre de la organización ambientalista causaron todo un revuelo en la National Gallery de Londres. En las publicaciones en redes sociales del grupo Just Stop Oil se puede ver cómo dos mujeres se acercan a la fabulosa obra de Vincent Van Gogh y sin pensarlo dos veces avientan sopa de tomate sobre el lienzo para después untarse las manos de pegamento y ponerlas sobre la pared. Según informaron las autoridades británicas, las dos activistas, Anna Holland de 20 años, y Phoebe Plummer de 21 años, fueron arrestadas después de su acto de vandalismo hacia la pieza con un valor de más de $84,885,540 dólares (aproximadamente $1,703,219,870 pesos mexicanos). La policía inglesa informó a través de un comunicado que afortunadamente, la pintura no sufrió daños, ya que estaba protegida por un vidrio, sin embargo, el marco dorado de la pieza sufrió algunos daños menores.

Al pegarse a la pared, una de las manifestantes comenzó a gritar llamando aún más la atención de todos los visitantes de la galería: “¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Qué nos preocupa más, la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y nuestra gente? La crisis por el costo de la vida es parte del costo de la crisis del petróleo. Las familias del Reino Unido se verán obligadas a elegir entre calentar o comer este invierno, ya que las compañías de combustibles fósiles obtienen ganancias récord. Pero el costo del petróleo y el gas no se limita a nuestras facturas. Somalia se enfrenta ahora a una hambruna apocalíptica, provocada por la sequía y alimentada por la crisis climática”, exclamó la activista antes de ser arrestada. Tras los actos de las activistas, la sala donde se exhibe la magnífica pintura fue desalojada y a través de redes sociales varios asistentes y fanáticos del arte han expresado su molestia por las acciones de los manifestantes de Just Stop Oil. “Creo que atacar una de las pinturas más queridas del mundo, que yo llamaría invaluable, no ganará el apoyo público de estos manifestantes. Lo que ha sucedido hoy proporciona un claro ejemplo de por qué la pintura está protegida por un vidrio, afortunadamente”, expresó en entrevista con Daily Mail la historiadora de arte de la galería británica, Ruth Millington.

La espectacular obra de Van Gogh

De acuerdo con el reporte del museo, la obra agredida expuesta en la Galería Nacional de Londres es una de las cinco versiones de ‘Los Girasoles’ que hizo Van Gogh en agosto de 1888. En el lienzo se puede admirar quince girasoles en una maceta amarilla sobre un fondo del mismo color. Originalmente, existían seis obras de la misma secuencia, lamentablemente, una de ellas fue destruída en la Segunda Guerra Mundial.