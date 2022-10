Localizan con vida a la adolescente de 14 años que había desaparecido después de un partido de futbol Las autoridades de Boulder no han cerrado el caso, ya que sospechan que Chloe no fue secuestrada, sino que huyó de casa

Fue el pasado 30 de septiembre que se levantaron las alertas en Boulder, Colorado cuando se dio a conocer que Chloe Campbell de 14 años se encontraba desaparecida. Las autoridades del Departamento Policial de Boulder informaron a través de un comunicado en redes sociales que la adolescente había vista por última vez en un partido de futbol americano en la secundaria donde estudia localizada en el estado de Colorado y desde entonces los oficiales comenzaron la búsqueda de la niña. Afortunadamente, el pasado 10 de octubre, los investigadores confirmaron haber encontrado a Chloe con vida y ahora la adolescente se encuentra sana y salva con sus padres.

El misterioso caso de Chloe

El 30 de septiembre comenzó una búsqueda a nivel nacional para poder localizar a la joven y la investigación se intensificó después de que los padres de Campbell recibieran una perturbadora fotografía de su hija. De acuerdo con la información proporcionada por la policía de Boulder, los familiares de Chloe alertaron a los investigadores, sin embargo, no se supo quién fue el responsable de haber entregado el material. Según dijeron los oficiales, testigos explicaron que fue vista con dos hombres mayores después de partido en Boulder Creek Trail y parecía estar intoxicada. Además de la foto entregada a los padres de Chloe, varios amigos de la joven afirmaron que recibieron mensajes de texto de su parte en donde ella les decía que se encontraba con una familia en Arizona, sin embargo, las autoridades no han logrado confirmar la verdadera procedencia de esta información. Afortunadamente, Chloe fue localizada con vida el pasado 10 de octubre y después de haber recibido atención médica ya se encuentra en casa. El caso de la joven de 14 años comenzó como una investigación de secuestro, sin embargo, los oficiales siguen estudiando las pistas para determinar si en realidad fue llevaba o si escapó de su hogar.

La declaración policial

Sin duda alguna, la misteriosa desaparición de Chloe ha dejado muchas dudas y a pesar de que la joven fue encontrada a salvo, los investigadores no han cerrado el caso, pues han llegado a considerar que la adolescente no fue secuestrada, sino que escapó de la secundaria de Boulder. Campbell fue localizada en una casa en Colorado a aproximadamente 40 kilómetros de donde fue vista por última vez. A través de un comunicado, la policía informó que Chloe no tenía lesiones visibles y no parecía estar detenida en contra de su voluntad. “No creemos en este momento que haya sido retenida contra su voluntad. Si bien, los investigadores continúan creyendo que Chloe escapó, hay una investigación en curso para determinar dónde estaba y qué ocurrió mientras estaba separada de su familia. Los detectives estuvieron en contacto frecuente con los padres de Chloe y se comunicaron con numerosos conocidos. La policía de Boulder no tenía evidencia que sugiriera que había ocurrido un secuestro. Tuvimos indicios de que estaba con vida toda la semana. Nuestros detectives siguieron múltiples pistas a lo largo de la semana, y estábamos seguros en base a varias cosas de que ella estaba viva. Nunca durante la investigación tuvimos ningún indicio de que ella corriera peligro. No creemos en este momento que ella haya sido retenida en contra de su voluntad”, informaron los oficiales a través de un comunicado.

El mensaje de los padres de Chloe

Por su parte, los familiares de la joven de 14 años en varias ocasiones criticaron el trabajo de los investigadores alegando que no estaban tomando con seriedad el caso y compartieron a través de redes sociales un comunicado antes de que se diera el hallazgo: “Después de 10 días, nuestra querida hija de 14 años, Chloe Campbell, sigue desaparecida. Si bien, estamos agradecidos de que el Departamento de Policía de Boulder y las fuentes de noticias finalmente estén tomando este caso en serio, ampliando el pedido de ayuda y legitimando la situación, seguimos muy preocupados de que ella pueda estar siendo traficada y no pueda regresar voluntariamente a casa. No tenemos comunicación creíble de la propia Chloe en 10 días, y creemos que todavía hay amigos que saben más de lo que han compartido con la policía”, expresaron los papás de Campbell.