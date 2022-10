10 consejos de interioristas que necesitas al emprender un proyecto de decoración

Emprender un proyecto de remodelación o decoración suele ser una de las tareas más importantes y retadoras, y más si lo que buscamos es crear espacios únicos y cautivadores cuyos elementos contribuyan a un entorno que transmita paz y armonía con la naturaleza. Para lograrlo, no existe mejor consejo que el de los expertos. Por ello, por segundo año consecutivo, Porcelanosa convoca el proyecto “10 de 10” el cual promueve una forma de vida más consciente y sustentable en colaboración de 10 despachos mexicanos en el ámbito de la arquitectura y el diseño. Aprovechamos para pedirles que nos brindaran un consejo experto y nos compartieran propuestas de diseño más consientes para así lograr espacios extraordinarios que fomenten un estado de bienestar y equilibrio.

Faci Leboreiro Arquitectura, de Carlos Faci y Marina Leboreiro.

En su propuesta situada en medio del bosque, los árboles abrazan la cocina y desvanecen la línea que divide el interior del exterior para crear una experiencia en conjunto con la naturaleza. Sus consejos para lograrlo: “Elige materiales con vetas exóticas que evoquen a la naturaleza y combínalos con materiales lisos en tonos de la misma gama cromática. Con ello lograrás un look de sobriedad y elegancia que enmarcará el contexto”.

Interior Design Studio, de Juan Pablo Salazar, Tanya López y Alejandra Linage.

Para crear un oasis de paz donde el agua es el elemento principal, los expertos recomiendan: “Durante la conceptualización del espacio, es importante considerar el entorno. Muchas de las texturas, colores y contrastes te las puede dar la misma naturaleza y así reinterpretar en lo que quieres transmitir en tu proyecto para lograr un balance en el espacio, esto hará que tu diseño se integre al ambiente en el que se desarrolle”.

Atmósfera Studio, de José Luis Ibarra Pérez, Megumi Hayase Hata y Hideki Hata Barajas.

El proyecto de este despacho nos invita a crear espacios donde el exterior y el interior conecten de una manera más sutil: “Paulatinamente todo lo que nos rodea tiende a ser más artificial, no obstante, no debemos olvidar que somos parte de la naturaleza, y es necesario respetarla y admirarla también. En el diseño para el interiorismo de esta habitación, nuestra inspiración es conectar con la naturaleza no sólo con materiales que incluyan elementos naturales sino también en formas orgánicas y asimétricas. Consideramos que en la vida lo más hermoso no es simétrico, por lo cual buscamos un equilibrio entre los materiales, las texturas, las formas y los volúmenes”.

Progressive Design Firm, de Louis Ruíz.

La propuesta de este despacho nos invita a adaptarnos con el entorno y celebrar lo inesperado. “En cuanto a la combinación de materiales creo que la creatividad es lo más importante al momento de proponerlos, sin embargo, deben tener al menos algunos elementos compartidos, es decir: que compartan calidad, líneas estéticas, texturas, patrones, colores, balance, pero que en ellos mismos encuentren su singularidad y diferencias. Un tip: Siempre debe haber al menos uno que parezca que está ahí por error, es lo que rompe la monotonía, lo que hace inesperado y divertido al diseño”.

Goldberg Interiores, de Ilana Goldberg.

Para lograr un ambiente tranquilo donde se promueva un aire de paz y serenidad, la experta recomienda: “Evocar sensaciones de bienestar en cualquier área o habitación es la finalidad más importante. Eso se logra al elegir una paleta de colores neutros, claros y naturales, así como con una paleta de acabados y texturas naturales, orgánicas y frescas. Nuestros preferidos, como se visualiza en este proyecto de baño, son los acabados de colores suaves y texturas naturales y en forma orgánica y curveados”.

José Lombana Arquitectos, de José Lombana.

En su propuesta, transmitir emociones a través de la atmosfera es lo más importante: “Decidimos proponer un juego de proporciones interesante donde el uso de la luz es el elemento principal para ir guiando la secuencia de espacios. Seleccionamos una paleta de productos neutros, térreos y de gran formato para producir elementos pesados con geometrías marcadas para generar los claro oscuros con los juegos de luz.”

Punto M. Arquitectos, de Marco A. Huerta López, Natalia Reyes, Dulce Galdós, Daniela Ortega, María Elena Valdez y Cindy Burgos.

Para un espacio único, los arquitectos nos recomiendan un balance de contrastes entre lo natural y lo industrial: “Para nosotros es importante definir el concepto y lo que buscamos transmitir al usuario con el espacio antes que cualquier cosa. Las tendencias, colores y texturas elegidas en el proyecto son agentes que nos permiten lograr el objetivo. Uno de los elementos más importantes del diseño es el contraste tanto de ideas como materiales, formas y colores. Los materiales enfatizan la transición de un ambiente claro a obscuro”.

Erika Lin Arquitectos, de Erika Lin.

Crear un espacio diseñado especialmente para ti, es imprescindible, por lo que la experta recomienda: “Al iniciar un proyecto de diseño es muy importante buscar a los especialistas adecuados que cumplan con los conocimientos y certificaciones necesarias. Es un recorrido de mediano o largo plazo que debes disfrutar y tener un buen cómplice que interprete tus necesidades desde un inicio”.

Diseño 102, de Ugo Cardona.

En la elección de materiales existen varios temas claves a considerar que quizas muchas veces pasamos por alto, por lo que nos recomienda: “Entender nuestras necesidades es clave, y reducir a menos opciones a revisar. Considerar qué presupuesto tenemos para tratar de ajustarnos a él. También, el tamaño del acabado no lo determina el presupuesto. Las dimensiones del área a cubrir determinan el formato y tamaño de las piezas. En espacios reducidos es totalmente innecesario poner formatos excesivamente grandes al igual que en espacios amplios no ponemos formatos pequeños”.

Código Z, de Juan Francisco Lozano López y Francisco Javier Zarazua Tanaka.

La propuesta de este despacho se enfoca en brindar espacios acogedores con un estilo elegante, que irradien personalidad y buen gusto: “La elección de texturas y formatos debe tener armonía y congruencia para lograr un resultado elegante y personalizado que resulte en una residencia contemporánea, con espacios y distribuciones bien pensados”.

