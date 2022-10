Dream, el youtuber con más de 30 millones de seguidores reveló su cara por primera vez

Después de protagonizar durante 7 años al personaje enmascarado de Dream, uno de los youtubers más exitosos del mundo causó todo un revuelo en redes sociales. El joven mejor conocido por fanáticos de Minecraft es toda una estrella en la plataforma de videos. A lo largo de varios años se ha dedicado a compartir contenido a través de su vlog usando una máscara con una carita sonriente dibujada en ella y el pasado domingo, 2 de octubre, el influencer decidió que era hora de mostrar su verdadera identidad. La revelación se dio a través de su canal de Youtube y en cuestión de minutos el video compartido por Dream dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del momento.

¿Por qué Dream decidió enseñar su rostro?

Ante millones de miradas, el youtuber por fin mostró su verdadera identidad. Después de compartir contenido durante 7 años, el famoso influencer decidió compartir con el mundo su apariencia a través de un video que publicó en su cuenta de Youtube. Al principio, el joven creó un poco de suspenso e incluso bromeó un par de veces con sus usuarios: “Esto es raro. Hola. No sé cómo hacer esto, he estado esperando para ver cómo hago esto (…) ¿Arrancamos la curita y solo me volteo?” expresó el youtuber al comienzo del video mientras estaba sentado de espaldas. Sin embargo, en minuto 1:17 Dream se sentó frente a la cámara agarrando su emblemática máscara y la bajó revelando su cara. “Hola, se siente muy raro, hablar con la cámara por primera vez, hola. Mi nombre es Clay, mejor conocido como Dream en línea”, dijo a sus espectadores el youtuber antes de explicar por qué fue hasta ahora que mostró su rostro. “Seguramente todos se están preguntando ¿por qué ahora?, ¿por qué por fin estás revelando tu rostro?, ‘no has mostrado to cara en todo este tiempo’, y la razón es porque George, es mi mejor amigo, y ha estado viviendo en Reino Unido. Ha estado tratando de conseguir su visa para venir a Estados Unidos, para venir a vivirse acá (…) George estará pronto en el aeropuerto y lo conoceré por primera vez. Lo conozco desde hace tanto tiempo que se siente como si fuera toda la vida”, explicó el youtuber. Además, el creador de contenido dijo que quería aprovechar la oportunidad de compartir su rostro para poder explorar nuevas formas de crear contenido y para conocer a sus amigos en línea: “Mi objetivo era simplemente comenzar a hacer cosas. Sal. Conoce a los creadores. Saluda a tus amigos, finalmente. Solo sal al mundo, sé un creador real, sé una persona” expresó Clay.

Los planes de Dream para su canal

En cuestión de minutos, el video publicado por Dream, mejor conocido por subir contenido jugado Minecraft, se viralizó en todo el mundo y hasta el momento tiene más de 3 millones de likes, 364,309 comentarios y aproximadamente 28 millones de visualizaciones. Gracias al rotundo éxito de sus videos, Dream es uno de los mejores youtubers del mundo, por lo que decidió explicar un poco de sobre cómo cambiará su marca tras la esperada revelación de su cara: “¿Qué significa esto para mí? Seguiré creando el mismo contenido. Voy a hacer videos de Minecraft. No planeo agregar una cámara fácil, para ser honesto, pero también haré más contenido donde esté con mis amigos y hagamos cosas. Este canal es una prueba viviente de que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Cualquiera puede estar debajo de la máscara. Y no quiero que mi rostro se revele para quitar ese hecho porque es verdad, y puede serlo. Y puedes hacerlo, si quieres, Dream podría haber sido cualquiera de cualquier lugar”, dijo Clay a lo largo del video viral.