La comentada salida de Ned Fulmer de The Try Guys tras darse a conocer su escandaloso affair

The Try Guys, el grupo de cuatro hombres que se fundó en 2014 a través de la plataforma de BuzzFeed y se viralizó por sus divertidos videos en donde prueban distintas cosas, anunció que tomaron la decisión de despedir a uno de sus miembros principales, Ned Fulmer. Tras varias semanas sin que se viera a Fulmer en los más recientes episodios del vlog, varios seguidores del canal empezaron a preguntarse sobre el protagonista faltante. Ned no apareció en los últimos tres videos publicados, y fueron pequeños errores de edición los que demostraron que en realidad sí estuvo presente en las grabaciones, sin embargo, había sido eliminado en postproducción, lo cual comenzó a crear muchas especulaciones entre los fanáticos de The Try Guys. Ahora, a través de un comunicado por parte de los demás miembros del grupo se ha confirmado que Ned fue despedido tras destapar la escandalosa infidelidad que tuvo con otra empleada de la productora.

Cómo se dio la polémica

El grupo que se formó en el 2014 cuando los cuatro trabajan en BuzzFeed se había convertido en uno de los más vistos de Youtube. Tras alcanzar la fama, los cuatro protagonistas de divertidos momentos tomaron la decisión de comenzar su propia compañía de producción 2nd Try LLC a través de la cual continuaron creando contenido entretenido, acumulando más de 7,8 millones de suscriptores en la plataforma de videos. A través de los años, Eugene Lee Yang, Kwith Habersberger, Zach Kornfeld y Ned Fulmer han logrado expandir su marca y han conseguido en equipo lanzar un libro bestseller, tener una gira, y grabar un documental y el programa No Recipe Road Trip with The Try Guys, los cuales han sido un éxito rotundo, sin embargo, los creadores de contenido se encuentran en medio del huracán tras destapar la infidelidad de Ned. El comunicado lanzado por parte del canal de youtube llega después de que un usuario de Reddit mostrara pruebas de que Fulmer había sido visto en un club nocturno de Nueva York con otra mujer, por lo que, a través de su cuenta de Twitter los 3 miembros restantes de The Try Guys han decidió romper el silencio: “Ned Fulmer ya no trabaja con The Try Guys. Como resultado de una minuciosa revisión interna, no vemos un camino a seguir juntos. Les agradecemos su apoyo mientras navegamos por este cambio”, se lee en la red social. Según se informó a través de medios estadounidenses, Ned se vio involucrado con una de las empleadas de la productora, quien a su vez estaba comprometida con su novio con el que llevaba 10 años.

La declaración de Ned

Fulmer estaba por celebrar su décimo aniversario de boda con Ariel Fulmer, quien forma parte de las Try Wives, por lo que también ha aparecido en varias ocasiones en los episodios del vlog. Esta semana, después de que se confirmara su partida del programa, el ex miembro de The Try Guys decidió compartir unas palabras a través de sus plataformas digitales: “La familia siempre debería haber sido mi prioridad, pero perdí el enfoque y tuve una relación laboral consensuada. Lo siento por cualquier dolor que mis acciones hayan causado a los chicos, los fanáticos, pero sobre todo a Ariel. Lo único que importa en este momento es mi matrimonio y mis hijos,y ahí es donde voy a centrar mi atención”, se lee en el perfil de Ned. Los seguidores del programa de Youtube han quedado sorpendidos por las acciones de Fulmer, pues era conocido por siempre mencionar la increíble relación que tenía con su esposa, incluso existía un vídeo que recopilaba todas las veces que decía "mi mujer". Algunos de sus fans han mostrado su enfado y sorpresa y han expresado que con esto ha destrído todo lo que había construído: "Su marca se basaba en querer a su mujer y a sus hijos y ha destrozado toda su empresa y su marca con esta infidelidad", escribió un usuario de Twitter. Por su parte, la mujer de Fulmer también rompió el silencio: “Gracias a todos los que se han comunicado conmigo, significa mucho. Nada es más importante para mí y para Ned que nuestra familia, todo lo que les pedimos en este momento es que respeten nuestra privacidad por el bien de nuestros hijos”, se lee en el perfil de Instagram de Ariel.