El video viral de una mujer que llevó al arresto de un criminal

En varias ocasiones hemos sido testigos de cómo los aparatos electrónicos y las redes sociales han salvado la vida de las personas. A través de nuestros dispositivos podemos compartir nuestras ubicaciones, pláticas, fotos y videos en los momentos que nos sentimos inseguros y gracias al alcance de las plataformas digitales en varias ocasiones la ayuda no tarda en llegar. Así le ocurrió a MaryBeth Nappa, quien fue acosada por un hombre en Nueva York, y se volvió viral gracias al video que compartió en TikTok, mostrando cómo el hombre la estaba siguiendo y grabando mientras ella realizaba algunas compras en el supermercado.

El video de MaryBeth

Aproximadamente hace un mes, MaryBeth Nappa se encontraba con su hija en Walmart en Cicero, Syracuse al norte del estado de Nueva York, comprando útiles escolares cuando se percató de que un hombre las estaba observando. Según explicó la mujer a News Channel 9 WSYR Syracuse, había visto salir al hombre de la tienda y después se percató de que, una vez adentro del supermercado, él las estaba siguiendo, observando y grabando. MaryBeth decidió comenzar a grabar un video, el cual captó la atención de las redes sociales en cuestión de minutos. En la grabación que realizó Nappa se ve cómo un hombre de camiseta sin mangas y pelo oscuro está parado detrás de ella grabando a la madre y su hija, asegurándose de que nadie lo vea al voltear para los lados antes de regresar su mirada hacia la pantalla de su celular. Sin que él se diera cuenta, MaryBeth grabó ese momento y explicó lo que estaba sucediendo: “Así que este tipo parece estar siguiéndome en Walmart mientras estoy con mi hija. Él sigue siguiéndome, no lo conozco, y él solo me sigue y me graba”, dice la madre en la grabación. A los pocos segundos de que Nappa comenzara a documentar la situación, el hombre parece darse cuenta de que está siendo grabado y se va de donde estaba observando a MaryBeth y su hija. “Ahora desapareció, después de que se dio cuenta de que lo estoy grabando”, explicó la mujer visiblemente alterada.

Sin pensarlo dos veces, Nappa acudió a un empleado de la tienda y le mostró las imágenes que había capturado del hombre y de forma inmediata comenzaron a asistirla. Poco después el empleado de Walmart alertó al gerente de la tienda y comenzaron a buscar al hombre dentro de las instalaciones. “Acabo de encontrar a una empleada y le mostré el clip que le acabo de enseñar, y ella está de acuerdo que está muy raro y aterrador, así que ahora viene el gerente de la tienda para que le pueda mostrar a él la misma grabación, para que puedan encontrar a este sujeto y sacarlo de aquí”, dice MaryBeth en su cuenta de TikTok. “No sé si es algún bicho raro, o si está borracho o bajo el efecto de drogas, o si es parte de alguna cosa de tráfico, pero siempre estén atentos a sus alrededores, graben y reporten estas situaciones”, dice Nappa en su video que se ha vuelto viral en la plataforma de moda.

De acuerdo con la información proporcionada por People, la policía local identificó al hombre como Eric Fuller de 43 años. Tras acceder a los registros en línea, la revista estadounidense explicó que estos confirman que Fuller, quien se entregó en cuanto fue encontrado por las autoridades, ha sido acusado de acoso en cuarto grado y fue arrestado gracias al video que publicó MaryBeth en sus redes sociales.