Ryan Grantham, actor de Riverdale, es sentenciado tras haber acabado con la vida de su madre

El pasado mes de marzo, el joven de 24 años, Ryan Grantham, mejor conocido por participar en la famosa serie Riverdale, fue declarado culpable de asesinato de segundo grado, después de haber acabado con la vida de su madre. De acuerdo con la información proporcionada por CBC, el joven tuvo una audiencia en junio del 2022 en donde Ryan confesó que además tenía entre sus planes matar a más personas, incluyendo al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. De acuerdo con la cadena estadounidense, CBC informó que el actor había ensayado el asesinato de su madre e incluso grabó varios videos y tomó imágenes después de haber cometido el crimen. Según informó el medio, después de haber acabado con la vida de su madre, el joven cargó su automóvil con tres pistolas, municiones, 12 cocteles Molotov, suministros para acampar y un mapa con dirección a Redeau Cotage, lugar donde reside el Primer Ministro canadiense junto a su familia, sin embargo, se sabe que Ryan nunca llegó al lugar y en cambio condujo hasta la sede policial de Vancouver en donde confesó sus acciones y se entregó. Ahora, tras la audiencia que se llevó a cabo el pasado miércoles, Grantham ha sido condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado según CBC.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El hombre en el que se basó el podcast Serial consiguió la anulación de su sentencia

El entrañable viaje de una familia que está sumando aventuras antes de que la enfermedad de sus hijos les cambie la vida

La audiencia de Ryan

De acuerdo con la información proporcionada por la cadena televisiva, el actor fue sentenciado durante una audiencia que tuvo el pasado miércoles ante el juez. Ryan confesó ante la Corte Suprema de Columbia Británica en Vancouver que además de acabar con la vida de su madre tenía planes de matar a otras personas, incluido Justin Trudeau. Antes de revelar el veredicto de Grantham, la jueza encargada del caso, Kathleen Ker, describió el caso como trágico y desgarrador y aseguró haber quedado conmovida tras escuchar las declaraciones de la hermana de Grantham, quien encontró el cuerpo de su madre el pasado 1 de abril, un día después de que su hermano realizara el crimen y expresó que toda la familia ha quedado devastada con los sucesos.

El emocionante homenaje a Eliza Fletcher, la joven heredera que fue secuestrada

El estado mental de Ryan

A lo largo de todo el proceso, la fiscalía recalcó en varias ocasiones el mal estado mental de Ryan e incluso se presentaron dos informes psiquiátricos que demuestran que el joven estaba pasando por un periodo de intensa depresión clínica al momento en el que mató a su madre. “No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pesar en lo mucho que desperdicié mi vida. Frente a algo tan horrible, pedir perdón parece tan inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento. Algún día, si alguna vez salgo de prisión, espero continuar en este camino de mejorarme”, dijo Ryan en una audiencia previa.Durante el juicio en el que se llevó a cabo su sentencia, Kathleen Ker expresó que a Grantham se le veía verdaderamente arrepentido de sus acciones. Por su parte, el abogado de Ryan, Chris Johnson, solicitó que el joven no sea ingresado a una prisión de máxima seguridad y ha explicado a la cadena CTV que el joven ha estado recibiendo tratamientos psiquiátricos en la cárcel desde el momento en el que ingresó y ya hecho un gran trabajo pues ya se encuentra mejor.