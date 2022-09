Ni te imaginas el número de hormigas que existen en el mundo -sí, alguien lo investigó

Las hormigas son de los insectos con los que más seguido nos topamos y se han vuelto en una especie tan común que muchas veces simplemente las ignoramos, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar cuántas hormiguitas existen? Un equipo de investigadores de Hong Kong realizó un estudio en el que revelaron que se estima que la población de estos insectos puede ser de 20,000,000,000,000,000 (20,000 billones).

La curiosa investigación

Los expertos de Universidad de Hong Kong publicaron un estudio a través de la plataforma de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en donde explicaron que existen aproximadamente 20 cuatrillones de hormigas en el planeta y de acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, este numero podría ser muy conservador. El pasado lunes, el equipo de científicos publicaron los resultados del estudio que reveló una nueva visión de la población de insectos y descubrieron que las hormigas de la Tierra tienen una biomasa de aproximadamente 12 megatones de carbono seco. Pero ¿cómo lograron calcular esta cifra? El equipo de investigadores de Hong Kong evaluó 489 muestras globales buscando expandir su conocimiento sobre los insectos y llegaron a la conclusión de que si se pesara a todas las hormiguitas del planeta pesarían más que todas la aves y mamíferos existentes juntos. Según informaron a The Washington Post durante una entrevista, por cada persona, existen alrededor de 2.5 millones de estos pequeños insectos.

La importancia de las hormigas

Patrick Schultheiss, el autor principal del estudio explicó a Zoom que nunca habían esperado estos resultados: “Es inimaginable. Simplemente no podemos imaginar 20 cuadrillones de hormigas en una pila. Simplemente no funciona. Contar a todos esos insectos, o al menos a los suficientes para llegar a una estimación sólida, implicó combinar datos de miles de autores de muchos países en el transcurso de un siglo”, expresó el investigador de la Universidad de Würzburg en Alemania. En la página de PNAS, los investigadores dijeron que las hormigas han recorrido prácticamente todos los continentes y han vivido en casi todos los hábitats, según explicaron, estos insectos son muy abundantes en regiones tropicales y subtropicales, sin embargo, se pueden encontrar en casi todas partes, excepto en las tierras más frías del planeta. Los científicos que realizaron el estudio también explicaron sobre el gran impacto que tienen las hormigas en el mundo y según se lee en el sitio de PNAS, estos insectos airean el suelo al hacer túneles a través de los cuales arrastran semillas bajo la tierra, las cuales eventualmente pueden resultar en árboles y plantas. Además, son una de las principales fuentes de alimentación para artrópodos, aves y mamíferos y son las encargadas de limpiar los bosques de maderas muertas. A pesar de que estas pequeñas criaturas han demostrado ser parte fundamental en el ecosistema, no se han estudiado lo suficiente, por lo que los resultados de este estudio son muy importantes para comprender el papel de las hormigas en el mundo: “Nuestros resultados proporcionan una línea de base crucial para explorar los impulsores ambientales de los patrones de abundancia de hormigas y para rastrear las respuestas de los insectos al cambio ambiental”, se lee en el sitio web de PNAS.