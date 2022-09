La trágica desaparición de Liza Fletcher, nieta del multimillonario Joseph Orgill III

El Departamento Policial de Memphis se encuentra buscando a Liza Fletcher, una maestra que fue secuestrada mientras corría el viernes por la mañana. Según informaron las autoridades estadounidenses, la mujer de 34 años estaba trotando alrededor de las 4:30 de la mañana cuando una persona se le acercó y la obligó a subir a una camioneta oscura. Gracias a las cámaras de seguridad, el vehículo de interés fue localizado el sábado según informó la policía y también fue capturado el hombre que estaba dentro del automóvil. En el más reciente comunicado por parte de las autoridades, se ha confirmado que el hombre ha sido acusado de secuestro especialmente agravado y de manipulación de pruebas, además el Departamento de Policía de Memphis también informó que fue detenido el hermano del hombre acusado, sin embargo, no creen que haya estado involucrado en el crimen.

El secuestro de Liza

La mujer de 34 años estaba corriendo de forma habitual el viernes alrededor de la 4:30 de la mañana cerca de la Universidad de Memphis cuando una persona se le acercó y la obligó entrar al vehículo que se la llevó. Según explicaron las autoridades estadounidenses, el hombre acusado de secuestrar a la heredera multimillonaria Eliza Fletcher estuvo en el área donde desapareció la mujer alrededor de media hora antes de que sucediera el hecho. Gracias a las cámaras, los policías lograron obtener imágenes del vehículo utilizado en el secuestro, el cual se ve en las grabaciones que llegó a la misma localidad donde desapareció Liza unos 24 minutos antes de que sucediera el crimen. El director de CrimeStoppers, Buddy Chapman, confirmó a través de un comunicado que recuperaron el teléfono dañado de Fletcher, el cual se encontró cerca de donde fue vista por última vez. Por su parte, la familia de la nieta del multimillonario, Joseph Orgill III, quien dirigió Orgill Inc., una empresa de suministro de hardware, ofreció una recompensa de $50,000 dólares (aproximadamente $990,370 pesos mexicanos) a través de CrimeStoppers por cualquier tipo de información que conduzca a Liza: “Esperamos el regreso de Eliza y esperamos que esta recompensa ayude a la policía a capturar a quienes cometieron este crimen”, se lee en un comunicado publicado por Buddy Chapman.

El arresto del sospechoso

Las autoridades de Memphis confirmaron el domingo el arresto de Cleotha Abston, el hombre de 38 años que se encontraba dentro del coche que lograron localizar a través de las imágenes. Ahora, el hombre ha sido acusado de secuestro especialmente agravado y manipulación de pruebas tras la desaparición de Fletcher. Los oficiales también realizaron el arresto de Mario Abston, hermano del sospechoso principal, sin embargo, las autoridades han informado que no creen que él haya estado involucrado en el crimen. A pesar de que uno de los posibles culpables de la desaparición de Liza ya está detenido, el Departamento de Policía de Memphis informó que todavía no hay pistas de la mujer: “Eliza Fletcher no ha sido localizada en este momento. Los investigadores y oficiales de MPD, juntos con nuestros socios locales y federales, continúan buscando a la señora Fletcher”, se lee en el comunicado por parte de las autoridades.