Conmoción por el fallecimiento del director financiero de Bed Bath & Beyond al caer de un edificio

El mundo empresarial y de negocios se ha conmocionado con la inesperada muerte de Gustavo Arnal, director de finanzas de la cadena estadounidense de tiendas para el hogar Bed Bath & Beyond. De acuerdo con medios locales, como el New York Post, que cita a fuentes policiacas, el empresario se habría lanzado del icónico rascacielos conocido como ‘El edificio Jenga’ ubicado en barrio de Tribeca en Nueva York, Estados Unidos.

Según ha detallado el medio antes citado, Arnal cayó del piso 18 del edificio en donde tenía su apartamento, por lo que la policía tiene la hipótesis de que se trató de un suicidio. La noticia también ha sido confirmada por la empresa a través de un comunicado que ha publicado en su sitio oficial. “Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) anunció hoy que Gustavo Arnal, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de la Compañía, falleció el 2 de septiembre de 2022. Toda la organización de Bed Bath & Beyond Inc. está profundamente entristecida por esta impactante pérdida”, se puede leer en las primeras líneas del comunicado.

En el mismo texto también se ha citado a Harriet Edelman, presidenta independiente de la junta directiva de Bed Bath & Beyond Inc., quien a nombre de la compañía envió sus condolencias a la familia del ejecutivo fallecido. “Deseo extender nuestras más sinceras condolencias a la familia de Gustavo. Gustavo será recordado por todos con los que trabajó por su liderazgo, talento y administración de nuestra Compañía. Estoy orgullosa de haber sido su colega, y todos los que tuvieron el placer de conocerlo lo extrañaremos mucho”, expresó la directiva pidiendo a todos respeto y privacidad para la familia de Gustavo mientras atraviesan por este difícil momento.

La policía ha detallado que hasta el momento no se tiene conocimiento sobre si Arnal habría dejado una carta o mensaje para su familia, además se sabe que al momento de caer su esposa se encontraba en casa y que el hombre de negocios no le hizo ningún comentario. Cabe destacar que Gustavo Arnal, de origen venezolano, había sido demandado colectivamente el pasado 23 de agosto y se le acusaba de fraude, uso de información privilegiada y de administración desleal, entre otras imputaciones.

¿Quién era Gustavo Arnal?

Arnal era licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Simón Bolívar de Caracas y tenía un master en Finanzas por la Universidad Metropolitana, y tenía una larga y exitosa trayectoria en el sector de consumo. De acuerdo con Bed Bath & Beyond, Arnal se unió a la compañía en 2020, luego de una distinguida carrera global en finanzas en Avon, Walgreens Boots Alliance y Procter & Gamble. “En Bed Bath & Beyond Inc., el Sr. Arnal fue fundamental para guiar a la organización durante la pandemia de coronavirus, transformando la base financiera de la empresa y construyendo un equipo fuerte y talentoso. También fue un estimado colega en la comunidad financiera”, detalló la empresa en el comunicado en el que han confirmado la lamentable muerte de Gustavo Arnal