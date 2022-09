El hombre que fue rescatado gracias a su smartwatch

Sin duda alguna, los smartwatches se han convertido en parte importante de nuestras vidas y cada vez son más las personas que optan por adquirir esta herramienta ideal para ejercitarse, tomar llamadas, checar el clima y básicamente realizar casi todas las actividades que con un teléfono celular. Pero ¿sabías que tu reloj inteligente además puede llegar a salvarte la vida? Así le sucedió a Ryan McConnaughey, un ciclista estadounidense de 23 años, que estaba rodando por las montañas de Spring Valley cuando sufrió un terrible accidente. El pasado mes de abril, el joven sufrió una caída muy dura, la cual lo llevó a aterrizar de cabeza sobre el pavimento, afortunadamente, pudo activar su Apple Watch con el comando de voz y logró pedir ayuda.

La llamada que le salvó la vida

Después del fuerte impacto en las montañas de Spring Valley, Ryan se percató de que había quedado incapacitado y no podía mover ninguna de sus extremidades, su teléfono se encontraba en su mochila, por lo que no logró alcanzarlo y fue ahí cuando decidió realizar tres llamadas a través de su smartwatch: a su amigo Peter, al 911 y a su novia. “Si no hubiera tenido mi Apple Watch, no estaría vivo en este momento. Estaba subiendo por la colina, tomé un poco de aire y luego de la nada como que me empujó hacia el manillar. Al instante no pude mover nada de mi cuello hacia abajo. Estaba solo, literalmente en medio de la nada, así que, si gritaba o algo así, nadie me hubiera encontrado”, explicó McConnaughey a la revista People. Según informó el ciclista al medio estadounidense, de inmediato entendió que tenía que recibir atención médica y necesitaba pedir de forma urgente ayuda, por lo que primero marcó a su amigo Peter, quien sabía aproximadamente en dónde se encontraba ya que habían rodado juntos ese mismo día. Ryan explicó que le pidió a la asistente de voz Siri que marcara a Peter y en el momento en el que se conectó la llamada le explicó todo a su amigo, después de la misma forma pidió a su smartwatch marcar al 911, finalmente y mientras esperaba a ser encontrado, Ryan realizó una última llamada a su novia, Lauren Housh, quien no pudo atenderla, por lo que el ciclista decidió dejarle un mensaje de voz: “Lauren, lo siento mucho, cariño. Me caí de la bicicleta de montaña, estoy solo y estoy paralizado del cuello para abajo. Te llamo desde mi Apple Watch porque no me puedo mover. Te amo tanto, cariño. Te amo más que a nada, y no tengo ningún dolor. Quiero que lo sepas”, dijo Ryan en la nota de voz a su novia.

El rescate de Ryan

Poco tiempo después de la entrañable llamada a Lauren, Peter logró localizar a su amigo y los servicios de emergencia tampoco tardaron en llegar. El ciclista estadounidense fue trasladado por vía aérea a un hospital local y desde entonces se ha sometido a numerosas cirugías para poder estabilizar las vértebras que fueron afectadas durante el terrible accidente. Cuatro meses después de la caída que le cambió la vida, Ryan pudo regresar a San Diego y desde entonces ha logrado recuperar un poco de movilidad en sus brazos, sin embargo, todavía no puede mover nada del pecho para abajo. Según informó el joven a la revista estadounidense, los doctores le informaron que todavía existe esperanza y a lo largo de los siguientes dos años puede seguir mejorando y poco a poco ir recuperando más movilidad. Su novia creó un GoFundMe en apoyo a Ryan y hasta el momento se han recaudado más de $44,000 dólares (aproximadamente $877,000 pesos mexicanos). “Muchas de estas donaciones provinieron de personas que nunca había conocido. Simplemente no había visto este lado de la gente, por lo que es increíble poder obtener este apoyo de gente que ni siquiera conozco”, dijo Ryan al People.