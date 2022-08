Las extremas medidas de alimentación que dieron a esta madre cadena perpetua

Hace apenas unos meses, Sheila O´Leary, una madre de 39 años de Florida fue condenada por seis cargos: asesinato de primer grado, abuso infantil agravado, homicidio involuntario agravado, abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil, tras la muerte de su bebé de menos de dos años, Ezra O´Leary. Según informaron las autoridades estadounidenses, el niño pesaba solo 8 kilos y tenía el tamaño de un bebé de siete meses al momento de fallecer. El veredicto en contra de esta mujer se había pospuesto previamente en cuatro ocasiones, sin embargo, esta semana se ha dado a conocer que fue sentenciada de por vida el pasado lunes durante una audiencia en el condado de Lee, Florida. Por otro lado, su esposo, Ryan Patrick O´Leary se encuentra encarcelado a la espera de su juicio por lo mismos cargos.

La sentencia de Sheila

Según informó la familia O´Leary a los investigadores del caso, Sheila era vegana, por lo que estaban siguiendo una dieta a base de frutas y verduras, sin embargo, las autoridades informaron que la muerte del niño se dio a causa de desnutrición: “Este niño no comía. Estuvo muerto de hambre durante 18 meses”, expreso Francine Donnorummo, la jefa de la unidad de víctimas especiales de la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Lee, durante el juicio de Sheila. O´Leary fue sentenciada a cadena perpetua por asesinato en primer grado, también recibió 30 años de cárcel por abuso infantil agravado, 30 años de prisión por homicidio involuntario agravado de un niño y cinco años tras las rejas por dos cargos de negligencia infantil y un cargo de abuso infantil. La pareja tiene otros dos hijos, de 3 y 5 años, quienes también estaban desnutridos según informaron los investigadores del caso. A lo largo del juicio, Sheila siempre consideró que tanto ella como su esposo eran inocentes. Según informaron las autoridades estadounidenses, los esposos le dijeron a la policía que el bebé comía frutas y verduras. Por su parte, el abogado de los O´Leary mostró durante el juicio varias imágenes de Sheila y Ryan Patrick con sus tres hijos, tratando de demostrar que la pareja nunca tuvo la intención de hacerles daño.

Según explicaron los investigadores, Sheila y Ryan Patrick llamaron al 911 en el momento en el que se percataron de que el bebé ya no respiraba, lamentablemente, a su llegada, los paramédicos informaron que el bebé había fallecido y prosiguieron a examinar a los otros hijos de la pareja. De acuerdo con las autoridades locales, el pequeño Ezra de apenas 18 meses, pasó por lo menos la última semana de su vida sin ingerir alimentos, mientras que los hermanos mayores del niño también presentaron severos problemas de malnutrición. Amira Fox, la fiscal estatal del condado de Lee, también explicó que los niños de 3 y 5 años sufrieron negligencia extrema y se ha confirmado que ninguno de los dos podrá tener contacto con su madre. Los O´Leary fueron acusado en diciembre del 2019, tres meses después del trágico fallecimiento del pequeño Ezra. Al conocer su sentencia, Sheila no mostró ninguna emoción y le dijo al juez que no deseaba hacer ninguna declaración.