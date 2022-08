Sheri Easterling, la mamá de Addison Rae, sorprendió con sus muestras de afecto a Yung Gravy durante los MTV VMAS

Sin duda alguna, los MTV Video Music Awards son uno de los eventos más esperados del año. Durante cada entrega, las celebridades han encontrado nuevas formas de sorprender a sus fans con espectaculares y originales looks desde la red carpet y con momentazos virales durante la ceremonia de entrega de los premios. La gala del pasado domingo no se ha quedado atrás y como de costumbre reunió a la crema y nata de la música internacional. Durante la ceremonia, fueron varios los momentos que atraparon las miradas de los televidentes alrededor del mundo, pero sin duda alguna, la inesperada aparición de Sheri Easterling, la mamá de Addison Rae, de la mano de Yung Gravy ha dado mucho de qué hablar.

La polémica pareja de la noche

Sin duda alguna han sido semanas complicadas para la estrella de TikTok, Addison Rae. A un mes de que se diera a conocer que su padre, supuestamente estuvo involucrado en un romance de cinco meses con una mujer de 25 años, ahora es la madre de la influencer la que se encuentra en la mira. El pasado 28 de agosto, durante la entrega de los MTV Video Music Awards, Sheri Eastering y el artista Yung Gravy acapararon todas las miradas al llegar juntos a la red carpet y compartir románticos momentos en frente de las cámaras. El rapero de 26 años y la madre de Rae de 42 años llegaron al evento en looks combinados y en más de una ocasión compartieron apasionados besos frente a los paparazzi, así confirmando su nueva relación. Durante la red carpet, el artista decidió compartir con los medios estadounidense un poco sobre su nuevo amor: “Nos conocimos en línea y conectamos de forma inmediata. Sabes, yo soy de lo más al norte que hay y ella es de lo más al sur que hay. Me gustan las MILF y ella es una especie de reina entre las MILFS, así que pensé que era la pareja perfecta para mí”, dijo el rapero en entrevista con Entertainment Tonight.

La reacción de Monty Lopez

Hace apenas un mes, el papá de la estrella de TikTok fue públicamente acusado por Renee Ash, la mujer de 25 años con la que supuestamente estuvo involucrado románticamente durante 5 meses, de haberle mentido sobre su matrimonio y de haberle prometido formar una familia con ella. Según informó la joven en entrevista con Page Six, ella fue quien decidió terminar su relación con Monty al enterarse de que otras mujeres lo han acusado previamente de coquetear con ellas a través de redes sociales y en persona. Mientras que el papá de Addison no respondió abiertamente a las acusaciones, en esta ocasión decidió expresarse en cuanto a la nueva relación de su ex esposa. Sin perder mucho tiempo, Lopez decidió publicar una selfie en sus historias de Instagram la cual acompañó con un mensaje que muchos calificaron como sumamente descortés dada la situación familiar: “Gracias younggravy por tomar la sobras. ¡Preferiría pasar tiempo con mi hija y mis dos nietos que Sheri Nicole me hizo abandonar cuando era niña para poder estar con ella! Nunca dejes que una mujer te haga elegir entre ella y tu hijo”, se lee en el perfil de Monty.