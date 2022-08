Moderna denuncia a Pfizer y BioNtech por infracción de patentes en la vacuna del Covid-19

Han pasado más de dos años desde el comienzo de la pandemia ocasionada por el brote del Covid-19 y a pesar de que los casos parecen ser menos graves, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias para parar el rápido crecimiento de casos alrededor del mundo. De acuerdo con Tedros Adhanom, el director general de la OMS, las vacunas han sido clave y gracias a las campañas de inoculación en todo el mundo han disminuido los casos graves, las hospitalizaciones y las muertes, sin embargo, los gobiernos deben continuar con las campañas, para proteger a la mayor cantidad de la población mundial y con esto evitar el surgimiento de nuevas variantes. Sin duda alguna los grandes avances en las vacunas han sido de gran ayuda durante la pandemia, sin embargo, mientras las personas comienzan a regresar poco a poco a la normalidad, las empresas creadoras de las vacunas se encuentran en medio de la polémica. Según informó Moderna a través de un comunicado de prensa, han presentado una demanda contra Pfizer y BioNTech por infracción de patentes para su plataforma de tecnología de ARNm.

La demanda a Pfizer

Moderna y Pfizer/BioNTech fueron las primeras empresas empresas del sector salud en fabricar y comenzar a utilizar las vacunas contra el Covid-19 poco después de que haya dado inicio la pandemia. Los grandes avances en esta vacuna se dieron gracias a la tecnología ARN mensajero, la cual permite que las células humanas fabriquen proteínas presentes en el virus para acostumbrar al sistema inmunitario a reconocerlo y neutralizarlo. Ahora, a través de un comunicado de prensa, Moderna anunció que presentó una denuncia contra Pfizer/BioNTech debido a infracciones de patente en la vacuna ARN mensajero: “Moderna está convencida de que la vacuna Comirnaty COvid-19 de Pfizer BioNTech infringe las patentes presentadas por Moderna entre 2010 y 2016, que cubren la tecnología fundamental de ARN mensajero. Esta tecnología innovadora fue fundamental para el desarrollo de la propia vacuna contra el Covid-19 de ARBm de Moderna, Spikevax. Pfizer y BioNTech copiaron esta tecnología, sin el permiso de Moderna, para hacer Comirnaty”, se lee en el sitio de la empresa estadounidense.

“Presentamos estas demandas para proteger la innovadora plataforma de tecnología de ARNm en la que fuimos pioneros, invertimos miles de millones de dólares en su creación y patentamos durante la década anterior a la pandemia de Covid-19. Esta plataforma fundamental, que comenzamos a construir en 2010, junto con nuestro trabajo patentado sobre coronavirus en 2015 y 2016, nos permitió producir una vacuna Covid-19 segura y altamente efectiva en un tiempo récord después de que golpeara la pandemia. Mientras trabajamos para combatir los desafíos de salud en el futuro, Moderna está utilizando nuestra plataforma de tecnología ARNm para desarrollar medicamentos que podrían tratar y prevenir enfermedades e infecciones como la influenza y el VIH, así como enfermedades autoinmunes, cardiovasculares y raras formas de cáncer”, expresó el director ejecutivo de Moderna.

¿Qué busca Moderna con esta jugada?

La empresa estadounidense explicó que no están pidiendo que los tribunales retiren del mercado la vacuna de Pfizer/BioNTech ni que bloqueen sus ventas, sin embargo, Moderna dijo que buscará ser compensada por el uso continuo de su tecnología: “Creemos que Pfizer y BioNTech copiaron ilegalmente los inventos de Moderna y han seguido usándolos sin permiso. Fuera de los 92 países de AMC, donde el suministro de vacunas ya no es una barrera para el acceso, Moderna espera que Pfizer y BioNTech compensen a Moderna por el uso continuo de las tecnologías patentadas de Moderna por parte de Comirnaty. Nuestra misión de crear una nueva generación de medicamentos transformadores para los pacientes al cumplir con la promesa de la ciencia del ARNm no se puede lograr sin un sistema de patentes que recompense y proteja la innovación”, dijo Shannon Thyme Klinger, la directora legal de Moderna en el comunicado.